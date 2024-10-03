Российская электроника оказалась зависимой от иностранных конденсаторов

Отечественные производители электроники в ряде случаев практически полностью зависимы от иностранных пассивных электронных компонентов (ПЭК) – конденсаторов, резисторов и т. п., которые используются в составе любых радиоэлектронных устройств, включая вычислительную технику. Такие данные на прошедшем в конце сентября форуме «Микроэлектроника 2024» привел представитель АНО «Консорциум «Пассивные электронные компоненты» Вадим Коршук. По данным консорциума, на начало 2024 г. в составе электронных устройств для гражданского рынка доля импортных ПЭК составляла до 99% по отдельным типам.