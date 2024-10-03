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Российская электроника оказалась зависимой от иностранных конденсаторов

Отечественные радиодетали в десятки раз дороже, менее качественны, а их поставки нестабильны
Кристина Холупова
Проблема зависимости от импортных электронных компонентов в годы пандемии приводила даже к остановкам конвейеров на автозаводах/ Евгений Разумный / Ведомости

Отечественные производители электроники в ряде случаев практически полностью зависимы от иностранных пассивных электронных компонентов (ПЭК) – конденсаторов, резисторов и т. п., которые используются в составе любых радиоэлектронных устройств, включая вычислительную технику. Такие данные на прошедшем в конце сентября форуме «Микроэлектроника 2024» привел представитель АНО «Консорциум «Пассивные электронные компоненты» Вадим Коршук. По данным консорциума, на начало 2024 г. в составе электронных устройств для гражданского рынка доля импортных ПЭК составляла до 99% по отдельным типам.

В консорциум входят российские разработчики и производители в сфере радиоэлектроники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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