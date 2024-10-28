«Почта России» открывает свои отделения для селлеров и поможет им с логистикой

«Почта России» открывает свои отделения для селлеров и поможет им с логистикойСовместный проект принадлежащая государству компания начинает вместе с «Даркстором у дома»
«Почта России» запустила хранение и экспресс-доставку из отделений для продавцов на маркетплейсах вместе с оператором экспресс-доставки «Даркстор у дома». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Даркстора у дома» и подтвердил представитель принадлежащей государству компании. Храниться товары будут в 1507 точках (346 – в Москве), говорит представитель «Даркстора у дома». «Почта» выделит под размещение товаров селлеров 325 400 кв. м свободных площадей в своих отделениях.
Место на полке 100 х 50 х 50 см будет стоить селлерам 3600 руб. в месяц. В цену включена приемка, хранение, сборка, упаковка и выдача 30 заказов, после 30-го – 85 руб. за заказ. Экспресс-доставка оплачивается отдельно по тарифам маркетплейса: 350 руб. на Ozon, 400 руб. на Wildberries, 5% от стоимости заказа, но не более 500 руб. на «Яндекс маркете». После получения заказа «Почта» соберет его за 5–7 минут, а курьер доставит клиенту в течение 30 минут, обещают обе компании.