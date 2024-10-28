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«Почта России» открывает свои отделения для селлеров и поможет им с логистикой

Совместный проект принадлежащая государству компания начинает вместе с «Даркстором у дома»
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости

«Почта России» запустила хранение и экспресс-доставку из отделений для продавцов на маркетплейсах вместе с оператором экспресс-доставки «Даркстор у дома». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Даркстора у дома» и подтвердил представитель принадлежащей государству компании. Храниться товары будут в 1507 точках (346 – в Москве), говорит представитель «Даркстора у дома». «Почта» выделит под размещение товаров селлеров 325 400 кв. м свободных площадей в своих отделениях.

Место на полке 100 х 50 х 50 см будет стоить селлерам 3600 руб. в месяц. В цену включена приемка, хранение, сборка, упаковка и выдача 30 заказов, после 30-го – 85 руб. за заказ. Экспресс-доставка оплачивается отдельно по тарифам маркетплейса: 350 руб. на Ozon, 400 руб. на Wildberries, 5% от стоимости заказа, но не более 500 руб. на «Яндекс маркете». После получения заказа «Почта» соберет его за 5–7 минут, а курьер доставит клиенту в течение 30 минут, обещают обе компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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