Fplus выпустит первые отечественные принтеры формата A3

Линейка включает четыре МФУ, которые различаются мощностью автоподатчика, скоростью печати и сканирования. Старт продаж запланирован на начало 2025 г.: в I квартале на рынке появятся модели MC4501 и МС5501, во II квартале – устройства МС2501 и MC3501, сообщил Купцов. MC2501 и МC3501 поддерживают скорость печати 25 и 35 страниц в минуту соответственно и сканирования до 200 страниц в минуту. Более производительные MC4501 и МС5501 – 45 и 55 страниц в минуту в режиме печати соответственно и до 240 страниц в минуту в режиме сканирования.