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Fplus выпустит первые отечественные принтеры формата A3

Они могут потребоваться инженерам, строителям и картографам вместо техники ушедших HP, Kyocera и Canon
Анна Устинова
Основные поставщики печатных и копировальных аппаратов формата A3 ушли с российского рынка
Основные поставщики печатных и копировальных аппаратов формата A3 ушли с российского рынка / Freepik

Российский производитель электроники Fplus представил первые многофункциональные устройства (МФУ, объединяют в себе принтер, сканер, копир), рассчитанные на цветную печать формата А3. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель генерального директора Fplus по периферийным устройствам Дмитрий Купцов. До сих пор подобные устройства выпускались только иностранными вендорами и поставлялись в Россию по параллельному импорту, уверяет он.

Линейка включает четыре МФУ, которые различаются мощностью автоподатчика, скоростью печати и сканирования. Старт продаж запланирован на начало 2025 г.: в I квартале на рынке появятся модели MC4501 и МС5501, во II квартале – устройства МС2501 и MC3501, сообщил Купцов. MC2501 и МC3501 поддерживают скорость печати 25 и 35 страниц в минуту соответственно и сканирования до 200 страниц в минуту. Более производительные MC4501 и МС5501 – 45 и 55 страниц в минуту в режиме печати соответственно и до 240 страниц в минуту в режиме сканирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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