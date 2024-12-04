Fplus выпустит первые отечественные принтеры формата A3

Fplus выпустит первые отечественные принтеры формата A3Они могут потребоваться инженерам, строителям и картографам вместо техники ушедших HP, Kyocera и Canon
Российский производитель электроники Fplus представил первые многофункциональные устройства (МФУ, объединяют в себе принтер, сканер, копир), рассчитанные на цветную печать формата А3. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель генерального директора Fplus по периферийным устройствам Дмитрий Купцов. До сих пор подобные устройства выпускались только иностранными вендорами и поставлялись в Россию по параллельному импорту, уверяет он.
Линейка включает четыре МФУ, которые различаются мощностью автоподатчика, скоростью печати и сканирования. Старт продаж запланирован на начало 2025 г.: в I квартале на рынке появятся модели MC4501 и МС5501, во II квартале – устройства МС2501 и MC3501, сообщил Купцов. MC2501 и МC3501 поддерживают скорость печати 25 и 35 страниц в минуту соответственно и сканирования до 200 страниц в минуту. Более производительные MC4501 и МС5501 – 45 и 55 страниц в минуту в режиме печати соответственно и до 240 страниц в минуту в режиме сканирования.