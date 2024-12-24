«Дочке» МТС дадут 10 млрд рублей на создание базовых станций сотовой связи

«Дочке» МТС дадут 10 млрд рублей на создание базовых станций сотовой связиИз них 3 млрд рублей компания уже получила в 2023–2024 годах
Совокупные инвестиции акционеров разработчика базовых станций (БС) «Иртея» и государства в доработку оборудования связи и запуска его серийного производства до 2027 г. превысят 10 млрд руб. Об этом на пресс-конференции, посвященной старту эксплуатации отечественных БС «Иртеи» в Казани, 23 декабря сообщил вице-президент по связи с госорганами МТС Андрей Рего.
«Иртея» на 50% принадлежит МТС, на 50% – инвестфонду «Передовые технологии», запущенному в январе 2024 г. основным владельцем, председателем совета директоров ГК «Аквариус» Алексеем Калининым. Рего отметил, что в 2023–2024 гг. компания уже получила из бюджета и от акционеров 3 млрд руб. по дорожной карте «Современные и перспективные сети мобильной связи». Всего в период с 2023 г. по 2026 г. более 5 млрд руб. в компанию вложат сами акционеры, а бюджетное финансирование составит 4,7 млрд руб., добавил он.