Триста миллионов человек гоняли грызуна

Триста миллионов человек гоняли грызунаКак пользователи интернета подсели на Hamster Kombat и остались ни с чем
Хомяк – это главный герой мини-приложения Hamster Kombat в Telegram. Пользователи игры должны очень быстро нажимать пальцем – «тапать» – на изображение хомяка, за каждый клик начисляется внутриигровая валюта. Разработчики обещали, что после листинга компании заработанные в игре монеты конвертируются в криптовалюту. К началу августа 2024 г. игра насчитывала 300 млн пользователей, или примерно 600 млн накачанных пальцев.
Это не первый криптовалютный кликер в Telegram, но его предшественники не добились такой популярности. Возможно, дело в том, что интерфейс Notcoin ограничился огромной монетой, а у хомяка механика более игровая. Он директор известной криптобиржи. Правда, в начале игры хомяк полностью лысый, но в процессе прокачки у него отрастает шерсть, он одевается в костюм и т. д. По сути, Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит», только без химии. В общем, зумеры придумали тамагочи.