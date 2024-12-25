Триста миллионов человек гоняли грызуна

Это не первый криптовалютный кликер в Telegram, но его предшественники не добились такой популярности. Возможно, дело в том, что интерфейс Notcoin ограничился огромной монетой, а у хомяка механика более игровая. Он директор известной криптобиржи. Правда, в начале игры хомяк полностью лысый, но в процессе прокачки у него отрастает шерсть, он одевается в костюм и т. д. По сути, Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит», только без химии. В общем, зумеры придумали тамагочи.