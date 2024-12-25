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Триста миллионов человек гоняли грызуна

Как пользователи интернета подсели на Hamster Kombat и остались ни с чем
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Хомяк – это главный герой мини-приложения Hamster Kombat в Telegram. Пользователи игры должны очень быстро нажимать пальцем – «тапать» – на изображение хомяка, за каждый клик начисляется внутриигровая валюта. Разработчики обещали, что после листинга компании заработанные в игре монеты конвертируются в криптовалюту. К началу августа 2024 г. игра насчитывала 300 млн пользователей, или примерно 600 млн накачанных пальцев.

Это не первый криптовалютный кликер в Telegram, но его предшественники не добились такой популярности. Возможно, дело в том, что интерфейс Notcoin ограничился огромной монетой, а у хомяка механика более игровая. Он директор известной криптобиржи. Правда, в начале игры хомяк полностью лысый, но в процессе прокачки у него отрастает шерсть, он одевается в костюм и т. д. По сути, Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит», только без химии. В общем, зумеры придумали тамагочи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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