СМИ, Telegram-каналы и интернет-пользователи упомянули ИИ более 21 млн раз

С весны 2023 г. доля публикаций с упоминанием российских ИИ в СМИ лишь однажды опустилась ниже 20%, в среднем же они упоминаются в каждой четвертой публикации, следует из отчета. Пик же интереса СМИ пришелся на декабрь 2023 г., когда российские ИИ-продукты упоминались в 40% статей. При этом аналитики отмечают, что в 2024 г. в СМИ чаще упоминался GigaChat (не менее 1000 упоминаний ежемесячно в течение года), в Telegram – YandexGPT (не менее 1500 упоминаний ежемесячно с марта).