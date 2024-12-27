СМИ, Telegram-каналы и интернет-пользователи упомянули ИИ более 21 млн раз

СМИ, Telegram-каналы и интернет-пользователи упомянули ИИ более 21 млн разНа российские ИИ-сервисы пришлось менее 10% пользовательских запросов по этой теме
За 11 месяцев 2024 г. сервисы, генерирующие тексты, изображения, видео- и аудио-контент с помощью искусственного интеллекта (ИИ), упоминались в российских СМИ 163 763 раза. 1,03 млн раз про ИИ упомянули в русскоязычных Telegram-каналах, число поисковых запросов про нейросети достигло 20,17 млн. Такие результаты приводятся в совместном отчете агентства «Real Time» и Telegram-канала «Нецифровая экономика» «Индекс AI-Хайпа» (есть в распоряжении «Ведомостей).
За 12 месяцев 2023 г. в российских СМИ ИИ упоминался 139 916 раз, в Telegram – 603 815. В 2023 г. пользователи искали информацию о подобных сервисах 19,1 млн раз.
В исследовании собрана статистика по 20 сервисам, в т. ч. зарубежным ChatGPT, Midjourney, Character.AI, Suno и др., и российским (YandexGPT и «Шедеврум» от «Яндекса» и GigaChat и Kandinsky от «Сбера»).
Несмотря на появление большого количества новых сервисов на базе ИИ, совокупная доля упоминаний ChatGPT и Midjourney в публикациях в Telegram за два года ни разу не опускалась ниже 80% от общего количества, говорится в отчете. В СМИ эта доля постепенно снижается и сейчас колеблется в районе 60%. При этом за 2023-2024 г. традиционные СМИ упоминали отечественные ИИ-сервисы вдвое чаще, чем пользователи, а те, в свою очередь, вдвое больше, чем блогеры.
С весны 2023 г. доля публикаций с упоминанием российских ИИ в СМИ лишь однажды опустилась ниже 20%, в среднем же они упоминаются в каждой четвертой публикации, следует из отчета. Пик же интереса СМИ пришелся на декабрь 2023 г., когда российские ИИ-продукты упоминались в 40% статей. При этом аналитики отмечают, что в 2024 г. в СМИ чаще упоминался GigaChat (не менее 1000 упоминаний ежемесячно в течение года), в Telegram – YandexGPT (не менее 1500 упоминаний ежемесячно с марта).
Доли упоминаний российских продуктов в постах Telegram в 2024 г. снизились. Из российских ИИ-продуктов блогеры предпочитали YandexGPT, как и годом ранее. Хотя его доля в упоминаниях (1,8%) не сильно превысила долю GigaChat (1,6%), ставшего вторым и сместившего с этого места Kandinsky.
Наконец, российские пользователи в 2024 г. чаще всего искали в интернете продукты от «Яндекса»: «Шедеврум» (5,7%) и YandexGPT (2,9%). Такая же расстановка наблюдалась и в 2023 г., хотя их доли были поменьше – 3,2% и 2,1% соответственно.
Весь 2024 г. интерес к ИИ-продуктам был на стабильно высоком уровне, говорится в отчете. Этому способствовал не только выход обновленных версий уже известных продуктов, но и появление ИИ-сервисов, генерирующих аудио и видео. Например, в феврале OpenAI презентовала генератор видео Sora, который повлек за собой появление аналогичных продуктов Kling от китайского разработчика платформы коротких видео Kuaishou, а также Luma и Runway от американских компаний.
В пользовательских запросах начиная с марта 2023 г. лидером остается Character.AI, позволяющий создавать ИИ-личности (не опускался ниже 400 000 запросов ежемесячно), который сместил ChatGPT на второе место, а бесплатный сервис Stable Diffusion поднялся на третье и потеснил Midjourney на четвертую позицию.
Кроме того, в 2024 г. «взлетел» появившийся еще осенью 2023 г. сервис Suno AI, позволяющий генерировать песни по текстовому описанию. В июне 2024 г. Suno вышел на второе место в поисковых запросах россиян, обогнав ChatGPT, следует из отчета.
В сентябре на фоне возвращения детей в школы, а студентов в вузы поисковые запросы россиян, в которых фигурировал ChatGPT, стали увеличиваться, и в ноябре сервис занял первое место (более 500 000 запросов ежемесячно), а интерес пользователей к Character.AI стал снижаться и опустился на второе место. Тогда же, в ноябре, на третье место по поисковым запросам впервые вышел сервис генерации изображений «Шедеврум» от «Яндекса» (более 200 000 запросов ежемесячно).
Падение интереса к Character.AI может быть связано с произошедшим в октябре суицидом 14-летнего школьника в США, который тот совершил в ходе длительного общения с ботом, отмечает сооснователь компании Parodist.AI Владимир Свешников. После этого сервис ужесточил модерацию выдаваемого контента, что повлияло на количество аудитории, добавил эксперт.
По мнению гендиректора Dbrain, автора Telegram-канала AI Happens Алексея Хахунова, абсолютным топом по популярности были и остаются ChatGPT и Midjourney. Они являются индустриальным стандартом, отмечает он. При этом Character.AI и Suno действительно стали очень популярны, подтверждает он.
«Во многом их популярность пропорциональна тому, как люди научились создавать контент в разных соцсетях, в том числе запрещенных в России, и публиковать их в Reels, Shorts или TikTok, – поясняет Хахунов. – Например, летом 2024 г. появился тренд на использование Suno в маркетинге, чтобы озвучивать смешные переписки с клиентами. Midjourney же стали чаще использовать в качестве базы для генерации видео в последующих сервисах, например, в Sora от OpenAI».
С решением прикладных задач продукты «Яндекса» и «Сбера» пока справляются хуже, чем западные аналоги, говорит Хахунов. «Значимая часть запросов приходится на них по той причине, что большинство зарубежных сервисов имеют ограничения для пользователей из России и для их использования нужны средства для обхода блокировок и иностранные карты для оплаты», – уточняет эксперт.
Теперь «Яндекс» и «Сбер» активнее интегрируют свои ИИ-сервисы в инфраструктуру – в службу поддержки, в колонки и т. д., отмечает Хахунов. «Эту часть запросов невозможно посчитать, но она значительна. Если бы можно было подсчитать число реальных запросов, например, к Yandex GPT через колонку "Алису" против Chat GPT, то “Яндекс” бы выигрывал по объему трафика у зарубежных сервисов», – считает он.
«Яндекс» в своих моделях продвинулся дальше «Сбера», который в первую очередь остается финансовой компанией и не обладает собственным поисковым движком и большим набором пользовательских данных, на которых можно было бы обучать ИИ-модель, отметил Хахунов. Но при условии сохранения текущих блокировок и сложностей с доступом к иностранным аналогам «Сбер» постепенно будет забирать все бОльшую часть рынка и в 2025 г. может получить долю около 15-20% запросов, предполагает эксперт.
По словам Свешникова, у обеих компаний примерно одинаковы шансы на увеличение доли рынка ИИ-сервисов. Но эксперт не исключил, что «Яндекс» будет развивать это направление более активно и агрессивно, так как модели используются в том числе и в поисковых запросах, которые остаются основным драйвером роста выручки IT-компании.
Представитель альянса в сфере искусственного интеллекта подчеркнул, что 2024 г. стал годом внедрения собственных и опенсорсных моделей в продукты и сервисы с миллионной аудиторией. В 2025 г. альянс ожидает роста внедрения технологии ИИ как во внутренние бизнес-процессы, так и во внешние решения. Дообучение моделей с открытым исходным кодом для внедрения в бизнес-процессы в различных отраслях станет одним из ключевых трендов в развитии нейросетей в ближайшие пару лет, добавил собеседник.