«Мегафон» повышает на 20% цены на мобильную связь и меняет условия тарифов

«С 01.02.2025 в вашем тарифе увеличится количество доступных «Мегасил». А еще появится новая – «Связь при нуле+», которая подстрахует вас в случае отрицательного баланса: вы сможете оставаться на связи еще пять дней. Тариф будет стоить 667,2 руб. за 30 дней с учетом вашей скидки», – говорится в сообщении, полученном от «Мегафона» одним из абонентов в Свердловской области. Таким образом, стоимость мобильной связи по тарифу «Персональный» с 1 февраля увеличилась на 21%. Это вызвало недовольство абонента, поскольку, по его мнению, оператор изменил условия предоставления услуги в одностороннем порядке.