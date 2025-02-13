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«Мегафон» повышает на 20% цены на мобильную связь и меняет условия тарифов

От повышения расценок можно отказаться, если вовремя отследить предупреждение оператора
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Телекомоператор «Мегафон» изменил условия обслуживания абонентов, повысив цены на связь на 20%. Предупреждения об изменении цен на услуги связи начали поступать абонентам оператора в конце января – начале февраля 2025 г.

«С 01.02.2025 в вашем тарифе увеличится количество доступных «Мегасил». А еще появится новая – «Связь при нуле+», которая подстрахует вас в случае отрицательного баланса: вы сможете оставаться на связи еще пять дней. Тариф будет стоить 667,2 руб. за 30 дней с учетом вашей скидки», – говорится в сообщении, полученном от «Мегафона» одним из абонентов в Свердловской области. Таким образом, стоимость мобильной связи по тарифу «Персональный» с 1 февраля увеличилась на 21%. Это вызвало недовольство абонента, поскольку, по его мнению, оператор изменил условия предоставления услуги в одностороннем порядке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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