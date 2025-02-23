Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

«Мы выжили по чистой случайности»: как Майкл Делл построил компьютерную империю

Основатель корпорации Dell празднует 60-летие
Антон Осипов
Zuma / TASS
Zuma / TASS

23 февраля 1965 г. в Хьюстоне (штат Техас) родился Майкл Делл – один из лучших «продажников» в мире высоких технологий. Благодаря простым принципам, которые исповедовал бизнесмен, уже в 1993-м выручка Dell стала исчисляться миллиардами долларов, хотя основателю компании на тот момент было всего 29 лет. Секреты успеха Делла – в материале «Ведомостей».

Сам себе IBM

Первые большие деньги Майкл Делл заработал в 16 лет, устроившись продавцом подписки на газету The Houston Post. Школьник быстро заметил, что среди покупателей чаще всего встречались молодожены и владельцы нового жилья, поэтому вместо «холодных звонков» стал сразу обращаться к горожанам, оставлявшим заявки на бракосочетание и ипотечные кредиты. За год эта хитрость принесла ему $18 000.

На сбережения юноша приобрел персональный компьютер Apple II и… тут же его разобрал. Такая же участь постигла второй гаджет – IBM PC. Делл изучил их нехитрую конструкцию и пришел к выводу, что тоже может зарабатывать на сборке ПК. В то время рынок зарождался и был полон перекосов. Например, дилеры покупали компьютеры IBM за $2000, а перепродавали уже по $3000. 

Zuma / TASS
Майкл Делл на старте карьеры. / AP

В январе 1984 г. Майкл Делл бросил учебу на медицинском факультете Техасского университета и основал компанию PC Limited, оборот которой только за первый год работы составил $6 млн. Второй принес уже $40 млн. Делл начинал собирать компьютеры в небольшом доме, откуда вскоре переехал в офис площадью 90 кв. м. Через месяц пришлось перебираться в помещение на 220 кв. м, затем – 670 кв. м… В итоге компания арендовала здание площадью более 2800 кв. м. «Оно было размером с футбольное поле, и я не мог себе представить, что когда-нибудь мы его освоим. Не прошло и двух лет, как нам стало тесно», – вспоминал Майкл Делл.

Слагаемые успеха

Первым секретом Делла были прямые продажи. Они позволяли собирать каждый компьютер под конкретного покупателя и хранить на складах минимальное количество комплектующих, а также готовых ПК. Например, в 1993 г. при обороте в $2,9 млрд компания располагала запасом всего на $220 млн. Спустя четыре года продажи выросли на порядок – до $12,3 млрд, при этом запас остался почти неизменным – на $233 млн.

Вторым оказался так называемый money-back: одним из первых Делл позволил клиентам возвращать компьютер в течение месяца после покупки. Наконец, бизнесмен быстро перешел от сборки к собственному производству. Около 70% рынка тогда занимали компьютеры на базе процессора с частотой 6 МГц. Дилеры IBM продавали их по $4000. Инженеры Делла создали в два раза более мощную модель (12 МГц), которая стоила вдвое дешевле ($2000).

Чтобы не сбавлять темп, компания, к тому моменту получившая название Dell Computer Corporation, взялась за крупные тендеры. Также у нее появилась продвинутая техподдержка: если для ремонта ПК других компаний клиентам приходилось ехать к дилерам, то специалисты Dell сами приезжали к покупателям. Наконец, предприниматель занялся международной экспансией. В июне 1987 г. Dell открыла первый филиал в Великобритании.

Несмотря на бурный рост, долгое время у компании гениального «продажника» были проблемы с финансированием. Ситуация в корне изменилась, когда Делл пригласил инвестиционного банкира Ли Уокера, который первым делом позвонил приятелю в Texas Commerce Bank. Не прошло и суток, как Dell получила кредитную линию.

Накануне «черного понедельника» 1987 г. компания разместила допэмиссию на $23 млн, а после обвала индекса Доу Джонса, который случился 19 октября, стала редким исключением, чьи акции не только были выкуплены, но еще и по хорошей цене – $21 млн. Уже в следующем году Делл вывел свое детище на биржу NASDAQ, а в 1992 г. журнал Fortune включил Dell в топ-500 крупнейших компаний мира. 27-летний бизнесмен при этом стал самым молодым гендиректором в истории списка.

Не все идет по плану

В начале 1990-х продажи Dell ежегодно росли в среднем на 97%, а чистая прибыль – на 166%. Как ни странно, на пользу ей это не шло. Деллу приходилось отступать от собственного принципа и закупать все больше комплектующих, что в конце концов сыграло с ним злую шутку: в какой-то момент склады оказались забиты устаревшими чипами памяти, которые пришлось сбывать по дешевке.

Zuma / TASS
Майл Делл на конференции Fall Internet World в Нью-Йорке, 1997 г. / RIchard Drew / AP Photo

Второй неудачей Делла стала разработка компьютеров под брендом Olympic. Они на голову обходили аналогичные модели конкурентов, но спросом не пользовались: оказалось, что пользователям просто не нужны настолько навороченные ПК. Этот проект стал отступлением от второго базового принципа Делла – делать компьютеры под запросы клиентов.

В конце концов бизнесмен нарушил и третий принцип – работать без посредников. Сначала Dell принялся торговать компьютерами через магазины CompUSA, а в 1994 г. с помпой объявила, что ее ПК появятся на полках Walmart. Однако по итогам эксперимента выяснилось, что рост продаж никак не сказался на прибыли: вся маржа досталась посредникам.

Кризис на пользу

«Я знаю, что мы выжили не только за счет выдающихся способностей, но и по чистой случайности. Половина начинающих компаний в Америке гибнет после кризисов, подобных тем, которые мы только что пережили», – вспоминал Делл тот период. Именно тогда до него дошло, что бизнес-процессы в компании с многомиллиардным оборотом просто не соответствовали ее уровню. Например, у сотрудников продаж банально не хватало телефонных линий, а производство не поспевало за спросом. 

Чтобы выйти из этой ситуации, Делл пригласил опытных топ-менеджеров, благодаря которым Dell впервые обзавелась трехгодичным планом развития. Если прежде считалось, что компания должна расти быстрее рынка, то теперь на первое место вышел вопрос привлечения денег. 

Новая бизнес-стратегия позволила Dell выйти за рамки производства настольных компьютеров и ноутбуков и сосредоточиться на разработке серверов. Кроме того, она занялась онлайн-торговлей и в короткие сроки стала ее лидером. Для понимания: только 175 участников списка Fortune-500 тогда имели собственный сайт. В результате ежедневные продажи Dell выросли с $1 млн в 1996 г. до $40 млн в 2000-м. К началу нового тысячелетия компания официально стала крупнейшим производителем персональных компьютеров в США.

Долой акционеров

В 2001 г. Dell обошла Compaq и заполучила пальму первенства уже как крупнейший производитель ПК во всем мире, обойдя, а в 2004 г. Делл понял, что сделал достаточно и оставил пост гендиректора, сохранив за собой кресло председателя правления. Правда, долго отдыхать ему не пришлось: через считанные годы компания упустила момент, когда настольные компьютеры утратили популярность, уступив место ноутбукам, а те, в свою очередь, начали проигрывать рынок смартфонам и планшетам. В 2007 г. ее обошла HP. Тогда основатель решил вернуться в кресло гендиректора. 

Zuma / TASS
Ноутбуки Dell. / AP

Делл принялся скупать IT-компании, стремясь расширить бизнес. За пять лет он потратил на диверсификацию активов $13 млрд, заполучив около двух десятков фирм, а доходы, не связанные с продажами ПК, выросли с $10 до $21 млрд. Акционеры, однако, настаивали, что компания должна вернуться к истокам, то есть компьютерам.

«Я уверен: у основателя есть исключительное право на проведение масштабных изменений в организации», – часто повторял бизнесмен в том время. После разговора с партнером фонда Silver Lake Эгоном Дурбаном, который заявил, что разница между ним и Биллом Гейтсом в том, что последний не ставит на коробку свое имя, Делл принял радикальное решение – вернуть компании статус частной. В 2013 г. Dell провела делистинг, погрязнув ради этого в долгах. Она получила $1,4 млрд от Silver Lake, около $16 млрд от пула банков и еще $2 млрд от Microsoft. По расчетам компании, выплаты по процентам за последние пять лет оказались ниже, чем выплаты дивидендов и обратный выкуп акций.

IT-будущее

Еще в 2009 г. Dell и EMC Corporation обсуждали возможность слияния и даже наняли консультантов, но не решились на объединение из-за последствий финансового кризиса. Реализовать задуманное удалось только в 2015-м и вопреки сомнениям членам совета директоров EMC. Dell взяла на себя новые долговые обязательств, чтобы приобрести IT-гиганта за $67 млрд. 

Эта сделка окончательно превратила компанию из производителя ПК в поставщика комплексных IT-решений для корпоративных клиентов, хотя продажа компьютеров по-прежнему приносит немалую часть ее выручки. Экономические обозреватели отмечали: если бы Dell оставалась публичной, акционеры бы не позволили совершить такую покупку, поскольку она могла оставить их без дивидендов на долгое время. Однако ставка Dell оправдалась: объемы применения цифровых технологий в самых разных отраслях – от больниц до заводов – продолжают расти.

В 2018 г. Dell снова вышла на биржу, а спустя три года Делл выделил в отдельный бизнес самый ценный актив компании, который она приобрела в составе EMC – гиганта облачной инфраструктуры VMware (если до делистинга его доля в компании составляла 15,6% и стоила менее $4 млрд, то к 2021 г. она увеличилась до 52% акций Dell и 42% акций Vmware, а общая стоимость его активов составила уже $40 млрд).

Не выпуская руля

Делл продолжает занимать пост гендиректора, сейчас его главная задача – адаптировать бизнес к новому тренду в IT-сфере – искусственному интеллекту (ИИ). Продажи серверов, оптимизированных для работы с ИИ, стремительно растут, и в марте прошлого года акции Dell достигли рекордного уровня – $131 за штуку. Делл снова появился в заголовках газет: на пике цены его личное состояние перевалило за $100 млрд (правда, с тех пор акции подешевели). 

У 60-летнего бизнесмена не так много интересов помимо работы – благотворительный фонд и недвижимость. В его коллекции есть несколько роскошных особняков и квартир по всему миру, от Мексики до манхэттенского района One57. В 2014 г. Делл установил рекорд самой дорогой покупки жилья в городе, заплатив за пентхаус $100,47 млн. Наконец, ходят слухи (хотя сам Делл их не подтверждает), что он увлекается охотой на птиц с луком и стрелами. Как говорил его друг и соучредитель Salesforce Марк Бениофф, такое занятие требует спокойствия и полной концентрации внимания. Как раз всего то, что необходимо и в бизнесе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных