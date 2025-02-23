«Мы выжили по чистой случайности»: как Майкл Делл построил компьютерную империю

«Я уверен: у основателя есть исключительное право на проведение масштабных изменений в организации», – часто повторял бизнесмен в том время. После разговора с партнером фонда Silver Lake Эгоном Дурбаном, который заявил, что разница между ним и Биллом Гейтсом в том, что последний не ставит на коробку свое имя, Делл принял радикальное решение – вернуть компании статус частной. В 2013 г. Dell провела делистинг, погрязнув ради этого в долгах. Она получила $1,4 млрд от Silver Lake, около $16 млрд от пула банков и еще $2 млрд от Microsoft. По расчетам компании, выплаты по процентам за последние пять лет оказались ниже, чем выплаты дивидендов и обратный выкуп акций.