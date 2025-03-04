Отечественные производители электроники в 2024 году увеличили штат на 13%

Российские производители компьютерной техники и электроники расширили штат в среднем на 13% в 2024 г. по сравнению с 2023 г. Рост обеспечил в основном наем сотрудников инженерных специальностей. Это следует из опроса участников консорциума «Вычислительная техника» (АНО «ВТ», в состав учредителей входят производители компьютерной техники и электроники «Аквариус», iRu, Depo Computers, Yadro, Kraftway, ГК «Элемент»), с результатами которого ознакомились «Ведомости». Абсолютные цифры в консорциуме не раскрыли.