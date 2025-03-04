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Отечественные производители электроники в 2024 году увеличили штат на 13%

В ряде случаев компаниям пришлось для выполнения заказов привлекать студентов колледжей
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российские производители компьютерной техники и электроники расширили штат в среднем на 13% в 2024 г. по сравнению с 2023 г. Рост обеспечил в основном наем сотрудников инженерных специальностей. Это следует из опроса участников консорциума «Вычислительная техника» (АНО «ВТ», в состав учредителей входят производители компьютерной техники и электроники «Аквариус», iRu, Depo Computers, Yadro, Kraftway, ГК «Элемент»), с результатами которого ознакомились «Ведомости». Абсолютные цифры в консорциуме не раскрыли.

При этом у трети опрошенных компаний рост численности сотрудников за год составил более 30%, следует из отчета. Результаты опроса демонстрируют «осторожный оптимизм отрасли», отметила генеральный директор АНО «ВТ» Светлана Легостаева. В ситуации нехватки кадров компании используют практически все виды внутренних кадровых практик – от стажировок для студентов до гибких форматов работы, добавляет она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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