Отечественные производители электроники в 2024 году увеличили штат на 13%В ряде случаев компаниям пришлось для выполнения заказов привлекать студентов колледжей
Российские производители компьютерной техники и электроники расширили штат в среднем на 13% в 2024 г. по сравнению с 2023 г. Рост обеспечил в основном наем сотрудников инженерных специальностей. Это следует из опроса участников консорциума «Вычислительная техника» (АНО «ВТ», в состав учредителей входят производители компьютерной техники и электроники «Аквариус», iRu, Depo Computers, Yadro, Kraftway, ГК «Элемент»), с результатами которого ознакомились «Ведомости». Абсолютные цифры в консорциуме не раскрыли.
При этом у трети опрошенных компаний рост численности сотрудников за год составил более 30%, следует из отчета. Результаты опроса демонстрируют «осторожный оптимизм отрасли», отметила генеральный директор АНО «ВТ» Светлана Легостаева. В ситуации нехватки кадров компании используют практически все виды внутренних кадровых практик – от стажировок для студентов до гибких форматов работы, добавляет она.