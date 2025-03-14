Т-банк инвестируют 500 млн рублей в R&D-центр для развития технологий

Крупные корпорации почти всегда имеют собственные R&D-отделы, они не только занимаются изучением новых технологий и анализом конкурентов, но и разрабатывают прорывные решения, способные кардинально изменить рынок и дать компании преимущество, говорит исполнительный директор АНО «Колаборатория» Мария Базлуцкая. Например, OpenAI имеет исследовательское подразделение Research, а расходы Microsoft на R&D в 2024 г., по данным Statista, достигли рекордных $29,5 млрд. Задача R&D – не просто придумать новое, но и довести разработку до рабочего продукта, поэтому он становится не просто лабораторией, а двигателем технологического роста компании, говорит Базлуцкая. Поэтому 500 млн руб. довольно скромная сумма в мировых масштабах, считает Базлуцкая.