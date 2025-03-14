Т-банк инвестируют 500 млн рублей в R&D-центр для развития технологий

Т-банк инвестируют 500 млн рублей в R&D-центр для развития технологийСовместно с вузами центр займется изучением алгоритмов ИИ
Финансовая экосистема «Т-технологии», в которую входят Т-банк и Росбанк, вложит 500 млн руб. в собственный центр исследований и разработок (R&D-центр), созданный в начале 2025 г. Центр займется исследованиями в области искусственного интеллекта (ИИ), баз данных и аналитических систем, информационной безопасности и фундаментальных алгоритмов. Ключевым проектом центра станет разработка ИИ-ассистента для программирования (AI Coding Assistant). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Т-технологий».
В компании ожидают, что к 2026 г. доля созданного ИИ-кода в «Т-технологиях» вырастет в 6 раз до 25% от общего количества генерируемых строк кода.
500 млн руб. пойдут на наем инженеров и создание команды с нуля, закупку оборудования и софинансирование грантов на исследования совместно с университетами, уточнил представитель «Т-технологий». R&D-центр уже договорился о сотрудничестве с МФТИ, «Сколтехом» и Новосибирским государственным университетом через НИР или НИОКР и через консультационную помощь, рассказал представитель компании.
Совместно с МФТИ команда R&D-центра «Т-технологий» уже курирует исследовательскую лабораторию. Она занимается исследованиями в области рекомендательных систем, обучения с подкреплением, компьютерного зрения и больших языковых моделей (LLM), уточнил представитель компании.
Представитель «Т-технологий» также уточнил, что компании планируют расширить сотрудничество с российскими вузами в разных регионах страны и создать на их основе студенческие исследовательские лаборатории.
Заместитель председателя правления Т-банка Вячеслав Цыганов рассказал, что R&D-центр будет заниматься как фундаментальными, так и прикладными исследованиями, результаты которых лягут в основу будущих инноваций «Т-технологий». Директор R&D-центра в Т-банке Станислав Моисеев считает, что совместная работа с академическим сообществом способна не только принести ценность компании, но и создать «точки притяжения» для талантливых студентов и будущих специалистов.
Крупные корпорации почти всегда имеют собственные R&D-отделы, они не только занимаются изучением новых технологий и анализом конкурентов, но и разрабатывают прорывные решения, способные кардинально изменить рынок и дать компании преимущество, говорит исполнительный директор АНО «Колаборатория» Мария Базлуцкая. Например, OpenAI имеет исследовательское подразделение Research, а расходы Microsoft на R&D в 2024 г., по данным Statista, достигли рекордных $29,5 млрд. Задача R&D – не просто придумать новое, но и довести разработку до рабочего продукта, поэтому он становится не просто лабораторией, а двигателем технологического роста компании, говорит Базлуцкая. Поэтому 500 млн руб. довольно скромная сумма в мировых масштабах, считает Базлуцкая.
Чьи «Т-Технологии»?
У «Яндекса» есть несколько совместных с университетами лабораторий, которые занимаются фундаментальными исследованиями в сфере компьютерных наук и ИИ: например, с НИУ ВШЭ и с МФТИ, рассказал представитель «Яндекса». Такие лаборатории помогают развивать технологии и реализовывать социально значимые проекты для здравоохранения, экологии, науки и образования, считают в «Яндексе». За 2024 г. более 10 000 студентов вузов обучились на технологиях платформы и поучаствовали в реализации проектов, уточнил он.
«В России есть два банка, которые имеют высокую амбицию быть не банками, – Сбербанк и Т-банк, они исторически пытаются создавать продукты за пределами банковской сферы», – говорит гендиректор Dbrain Алексей Хахунов. Т-банк стремится диверсифицировать банковский бизнес, чтобы стать технологическим игроком, но 500 млн руб. – это очень небольшие инвестиции, согласен он.
У небольших инновационных команд, которые формируются в таких центрах, есть свои преимущества: скорость принятия решений, энтузиазм, творческий поиск и нацеленность на практический результат, говорит начальник отдела изучения и развития ИИ в сфере государственного управления ВШГУ Президентской академии Петр Отоцкий.
Создание R&D-центра – большой шаг для компании и всей ИИ-индустрии в целом, поскольку на базе существующей архитектуры нейросетей сложно шагнуть дальше без дополнительных вложений и альтернативных подходов, знает он.
Необходимость подобных центров, рассуждает Отоцкий, доказывает следующий пример: в лаборатории телефонной компании Bell был изобретен транзистор, но только после создания R&D-центра по его изучению компания смогла найти ему применение, а уже на базе этого центра выросла Кремниевая долина.
«Ведомости» направили запрос в «Сбер».