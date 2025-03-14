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Т-банк инвестируют 500 млн рублей в R&D-центр для развития технологий

Совместно с вузами центр займется изучением алгоритмов ИИ
Ника Сизова
Freepik
Freepik

Финансовая экосистема «Т-технологии», в которую входят Т-банк и Росбанк, вложит 500 млн руб. в собственный центр исследований и разработок (R&D-центр), созданный в начале 2025 г. Центр займется исследованиями в области искусственного интеллекта (ИИ), баз данных и аналитических систем, информационной безопасности и фундаментальных алгоритмов. Ключевым проектом центра станет разработка ИИ-ассистента для программирования (AI Coding Assistant). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Т-технологий».

В компании ожидают, что к 2026 г. доля созданного ИИ-кода в «Т-технологиях» вырастет в 6 раз до 25% от общего количества генерируемых строк кода.

500 млн руб. пойдут на наем инженеров и создание команды с нуля, закупку оборудования и софинансирование грантов на исследования совместно с университетами, уточнил представитель «Т-технологий». R&D-центр уже договорился о сотрудничестве с МФТИ, «Сколтехом» и Новосибирским государственным университетом через НИР или НИОКР и через консультационную помощь, рассказал представитель компании.

Совместно с МФТИ команда R&D-центра «Т-технологий» уже курирует исследовательскую лабораторию. Она занимается исследованиями в области рекомендательных систем, обучения с подкреплением, компьютерного зрения и больших языковых моделей (LLM), уточнил представитель компании.

Представитель «Т-технологий» также уточнил, что компании планируют расширить сотрудничество с российскими вузами в разных регионах страны и создать на их основе студенческие исследовательские лаборатории.

Заместитель председателя правления Т-банка Вячеслав Цыганов рассказал, что R&D-центр будет заниматься как фундаментальными, так и прикладными исследованиями, результаты которых лягут в основу будущих инноваций «Т-технологий». Директор R&D-центра в Т-банке Станислав Моисеев считает, что совместная работа с академическим сообществом способна не только принести ценность компании, но и создать «точки притяжения» для талантливых студентов и будущих специалистов.

Крупные корпорации почти всегда имеют собственные R&D-отделы, они не только занимаются изучением новых технологий и анализом конкурентов, но и разрабатывают прорывные решения, способные кардинально изменить рынок и дать компании преимущество, говорит исполнительный директор АНО «Колаборатория» Мария Базлуцкая. Например, OpenAI имеет исследовательское подразделение Research, а расходы Microsoft на R&D в 2024 г., по данным Statista, достигли рекордных $29,5 млрд. Задача R&D – не просто придумать новое, но и довести разработку до рабочего продукта, поэтому он становится не просто лабораторией, а двигателем технологического роста компании, говорит Базлуцкая. Поэтому 500 млн руб. довольно скромная сумма в мировых масштабах, считает Базлуцкая.

Корпорации играют наибольшую роль в развитии ИИ, согласен директор по ИИ корпорации «Синергия» и эксперт Альянса в сфере искусственного интеллекта (в него входят «Сбер», «Яндекс», VK и другие компании) Андрей Комиссаров.

Чьи «Т-Технологии»?

В СПАРК совладельцы МКПАО «Т-технологии» (ранее ПАО «ТКС холдинг») скрыты, но в феврале 2025 г. «Ведомости» писали, что основным акционером группы стал холдинг «Интеррос» Владимира Потанина в 2022 г. Во II квартале 2024 г. чистая прибыль «ТКС холдинга» составила 23,5 млрд руб. В III квартале 2024 г. – 30,7 млрд руб.

У «Яндекса» есть несколько совместных с университетами лабораторий, которые занимаются фундаментальными исследованиями в сфере компьютерных наук и ИИ: например, с НИУ ВШЭ и с МФТИ, рассказал представитель «Яндекса». Такие лаборатории помогают развивать технологии и реализовывать социально значимые проекты для здравоохранения, экологии, науки и образования, считают в «Яндексе». За 2024 г. более 10 000 студентов вузов обучились на технологиях платформы и поучаствовали в реализации проектов, уточнил он.

«В России есть два банка, которые имеют высокую амбицию быть не банками, – Сбербанк и Т-банк, они исторически пытаются создавать продукты за пределами банковской сферы», – говорит гендиректор Dbrain Алексей Хахунов. Т-банк стремится диверсифицировать банковский бизнес, чтобы стать технологическим игроком, но 500 млн руб. – это очень небольшие инвестиции, согласен он.

У небольших инновационных команд, которые формируются в таких центрах, есть свои преимущества: скорость принятия решений, энтузиазм, творческий поиск и нацеленность на практический результат, говорит начальник отдела изучения и развития ИИ в сфере государственного управления ВШГУ Президентской академии Петр Отоцкий.

Создание R&D-центра – большой шаг для компании и всей ИИ-индустрии в целом, поскольку на базе существующей архитектуры нейросетей сложно шагнуть дальше без дополнительных вложений и альтернативных подходов, знает он.

Необходимость подобных центров, рассуждает Отоцкий, доказывает следующий пример: в лаборатории телефонной компании Bell был изобретен транзистор, но только после создания R&D-центра по его изучению компания смогла найти ему применение, а уже на базе этого центра выросла Кремниевая долина.

«Ведомости» направили запрос в «Сбер».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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