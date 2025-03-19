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Производители электроники предложили перевести ИИ на отечественные чипы

Но отечественных процессоров необходимого уровня пока что нет
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Производитель микроэлектроники НТЦ «Модуль» предложил прописать требования по использованию отечественных процессоров для искусственного интеллекта (ИИ) в «Национальной стратегии развития искусственного интеллекта» до 2030 г. Эта стратегия была разработана «Сбером» и утверждена указом президента Владимира Путина в феврале 2024 г., в ней говорится о стимулировании создания новых программных решений, конечных программно-аппаратных комплексов, но ничего не сказано про микроэлектронику для ИИ, отметил заместитель генерального директора по развитию НТЦ «Модуль» Александр Горбатовский на круглом столе в Госдуме 14 марта.

НТЦ «Модуль» готов сформулировать более конкретные предложения для стратегии в составе специальной рабочей группы, которая сейчас только формируется, уточнил «Ведомостям» Горбатовский. Планируется, что в нее войдут представители российских дизайн-центров и представители Госдумы, сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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