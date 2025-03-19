Производители электроники предложили перевести ИИ на отечественные чипы

Производитель микроэлектроники НТЦ «Модуль» предложил прописать требования по использованию отечественных процессоров для искусственного интеллекта (ИИ) в «Национальной стратегии развития искусственного интеллекта» до 2030 г. Эта стратегия была разработана «Сбером» и утверждена указом президента Владимира Путина в феврале 2024 г., в ней говорится о стимулировании создания новых программных решений, конечных программно-аппаратных комплексов, но ничего не сказано про микроэлектронику для ИИ, отметил заместитель генерального директора по развитию НТЦ «Модуль» Александр Горбатовский на круглом столе в Госдуме 14 марта.