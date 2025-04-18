«Иннопрактика» откроет хаб для российских IT-компаний в Нью-Дели

«С точки зрения рынков сбыта мы работаем и с международными партнерами, потому что понимаем, что компании – сливки нашего высокотеха должны работать не только в рамках российского рынка, но и быть широко представлены за рубежом, – заявила Попова. – И опять же, нам есть чем гордиться, наши технологии востребованы, причем и на мировых рынках».