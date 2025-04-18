«Иннопрактика» откроет хаб для российских IT-компаний в Нью-Дели

«Иннопрактика» откроет хаб для российских IT-компаний в Нью-ДелиЭто поможет наладить сотрудничество с заграничными партнерами и продвигать собственные разработки, объясняют эксперты
Негосударственный институт развития «Иннопрактика» (учрежден МГУ) открывает технохаб российских высокотехнологичных компаний в столице Индии Нью-Дели, рассказала первый заместитель генерального директора «Иннопрактики», общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова на форуме Data Fusion 17 апреля. Сроков и возможных партнеров по проектам она не раскрыла.
«С точки зрения рынков сбыта мы работаем и с международными партнерами, потому что понимаем, что компании – сливки нашего высокотеха должны работать не только в рамках российского рынка, но и быть широко представлены за рубежом, – заявила Попова. – И опять же, нам есть чем гордиться, наши технологии востребованы, причем и на мировых рынках».
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