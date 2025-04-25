Минцифры проведет эксперимент по внедрению ИИ в региональные «Госуслуги»Он призван выявить проблемы с информационной безопасностью
Минцифры намерено начать эксперимент по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в региональные аналоги «Госуслуг». Тестирование будет проводиться совместно с Консорциумом исследования безопасности технологий ИИ. По его итогам будет сформулирован перечень рисков, связанных с внедрением ИИ, и рекомендаций по обеспечению информационной безопасности (ИБ) периметра информсистем. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минцифры.
Консорциум, привлеченный к тестированию, был создан при поддержке Минцифры в мае 2024 г. Участники – АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (НТЦ ЦК), Академия криптографии РФ и Институт системного программирования им. В. П. Иванникова РАН, указано на его сайте.
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