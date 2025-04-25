Минцифры проведет эксперимент по внедрению ИИ в региональные «Госуслуги»

Минцифры намерено начать эксперимент по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в региональные аналоги «Госуслуг». Тестирование будет проводиться совместно с Консорциумом исследования безопасности технологий ИИ. По его итогам будет сформулирован перечень рисков, связанных с внедрением ИИ, и рекомендаций по обеспечению информационной безопасности (ИБ) периметра информсистем. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минцифры.