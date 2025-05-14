МТС отказали в выдаче частот для теста новой технологии «спутник – смартфон»Гибридная сеть могла бы ловить сигнал в местах отсутствия сотовой связи
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот) отказала сотовому оператору МТС в выдаче частот для испытания новой технологии, которая позволяет звонить и подключаться к интернету со смартфона через спутник. Об этом говорится в протоколе заседания ГКРЧ от 16 апреля 2025 г., опубликованном на сайте Минцифры.
Речь идет о выдаче полос радиочастот 1980–2010 МГц (Земля – космос) и 2170–2200 МГц (космос – Земля) для исследования функционирования прямой линии связи (спутник – смартфон) и фидерных линий связи (базовая станция – спутник) на участке гибридной спутниковой системы связи стандарта 5G в Томской области. О том, что МТС запрашивает этот частотный ресурс, «Известия» писали в конце марта 2025 г. со ссылкой на материалы ГКРЧ к заседанию, состоявшемуся 16 апреля.