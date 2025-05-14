МТС отказали в выдаче частот для теста новой технологии «спутник – смартфон»

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот) отказала сотовому оператору МТС в выдаче частот для испытания новой технологии, которая позволяет звонить и подключаться к интернету со смартфона через спутник. Об этом говорится в протоколе заседания ГКРЧ от 16 апреля 2025 г., опубликованном на сайте Минцифры.