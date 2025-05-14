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МТС отказали в выдаче частот для теста новой технологии «спутник – смартфон»

Гибридная сеть могла бы ловить сигнал в местах отсутствия сотовой связи
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот) отказала сотовому оператору МТС в выдаче частот для испытания новой технологии, которая позволяет звонить и подключаться к интернету со смартфона через спутник. Об этом говорится в протоколе заседания ГКРЧ от 16 апреля 2025 г., опубликованном на сайте Минцифры.

Речь идет о выдаче полос радиочастот 1980–2010 МГц (Земля – космос) и 2170–2200 МГц (космос – Земля) для исследования функционирования прямой линии связи (спутник – смартфон) и фидерных линий связи (базовая станция – спутник) на участке гибридной спутниковой системы связи стандарта 5G в Томской области. О том, что МТС запрашивает этот частотный ресурс, «Известия» писали в конце марта 2025 г. со ссылкой на материалы ГКРЧ к заседанию, состоявшемуся 16 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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