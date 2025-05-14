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Госкорпорациям выдали инструкции правительства по внедрению робототехники

В ряде случаев «Ростеху», «Росатому» и «Роскосмосу», видимо, можно будет приобретать и иностранную продукцию
Ника Сизова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Госкорпорации «Ростех», «Росатом» и «Роскосмос» в определенных случаях смогут приобретать импортные решения для плановой роботизации своих производств. Это следует из директивы вице-премьера Александра Новака, поручения первого вице-премьера Дмитрия Мантурова, а также из писем Минпромторга этим корпорациям о согласовании планов по роботизации (последнее письмо датируется 17 марта). С копиями документов ознакомились «Ведомости», их подлинность подтвердил источник, близкий к Минпромторгу, и источник в компании – производителе робототехники.

Сами планы по роботизации госкорпораций уже согласованы Минпромторгом, следует из писем ведомства. План роботизации «Ростеха» предполагает внедрение 230 роботов из расчета на 10 000 работников к 2030 г. Плотность роботизации «Роскосмоса» и «Росатома» ожидается повысить до того же уровня с показателя менее 33 роботов на 10 000 человек в 2024 г. Первые пилотные мероприятия госкорпорации должны провести в 2025 г., следует из писем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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