Госкорпорациям выдали инструкции правительства по внедрению робототехники

Сами планы по роботизации госкорпораций уже согласованы Минпромторгом, следует из писем ведомства. План роботизации «Ростеха» предполагает внедрение 230 роботов из расчета на 10 000 работников к 2030 г. Плотность роботизации «Роскосмоса» и «Росатома» ожидается повысить до того же уровня с показателя менее 33 роботов на 10 000 человек в 2024 г. Первые пилотные мероприятия госкорпорации должны провести в 2025 г., следует из писем.