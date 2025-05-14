Госкорпорациям выдали инструкции правительства по внедрению робототехники

Госкорпорациям выдали инструкции правительства по внедрению робототехникиВ ряде случаев «Ростеху», «Росатому» и «Роскосмосу», видимо, можно будет приобретать и иностранную продукцию
Госкорпорации «Ростех», «Росатом» и «Роскосмос» в определенных случаях смогут приобретать импортные решения для плановой роботизации своих производств. Это следует из директивы вице-премьера Александра Новака, поручения первого вице-премьера Дмитрия Мантурова, а также из писем Минпромторга этим корпорациям о согласовании планов по роботизации (последнее письмо датируется 17 марта). С копиями документов ознакомились «Ведомости», их подлинность подтвердил источник, близкий к Минпромторгу, и источник в компании – производителе робототехники.
Сами планы по роботизации госкорпораций уже согласованы Минпромторгом, следует из писем ведомства. План роботизации «Ростеха» предполагает внедрение 230 роботов из расчета на 10 000 работников к 2030 г. Плотность роботизации «Роскосмоса» и «Росатома» ожидается повысить до того же уровня с показателя менее 33 роботов на 10 000 человек в 2024 г. Первые пилотные мероприятия госкорпорации должны провести в 2025 г., следует из писем.