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«Группа Астра» и Technored создадут платформу для управления роботами

На рынке софта для промышленной роботизации уже разрабатывают схожие решения «Сбер» и «Яндекс»
Ника Сизова
Unsplash
Unsplash

Российский разработчик IT-решений «Группа Астра» и производитель роботизированных систем Technored договорились о совместной разработке софта для полного цикла роботизации промышленных предприятий. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Группы Астры» и подтвердил представитель Technored. Компании не раскрывают планов по инвестициям в проект.

«Группа Астра» будет разрабатывать ПО, которое позволит объединять различных роботов в единую систему так называемых «умных предприятий». Сам софт компания создаст на базе операционной системы (ОС) Astra Linux Embedded. Это обеспечит скорость и безопасность автоматизированных решений, отметил представитель «Группы Астра». Помимо того, вся IT-инфраструктура Technored мигрирует на инфраструктурное ПО «Группы Астра» ОС Astra Linux с полным набором пользовательских офисных приложений, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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