«Группа Астра» и Technored создадут платформу для управления роботами

«Группа Астра» будет разрабатывать ПО, которое позволит объединять различных роботов в единую систему так называемых «умных предприятий». Сам софт компания создаст на базе операционной системы (ОС) Astra Linux Embedded. Это обеспечит скорость и безопасность автоматизированных решений, отметил представитель «Группы Астра». Помимо того, вся IT-инфраструктура Technored мигрирует на инфраструктурное ПО «Группы Астра» ОС Astra Linux с полным набором пользовательских офисных приложений, добавил он.