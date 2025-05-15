«Группа Астра» и Technored создадут платформу для управления роботами

«Группа Астра» и Technored создадут платформу для управления роботамиНа рынке софта для промышленной роботизации уже разрабатывают схожие решения «Сбер» и «Яндекс»
Российский разработчик IT-решений «Группа Астра» и производитель роботизированных систем Technored договорились о совместной разработке софта для полного цикла роботизации промышленных предприятий. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Группы Астры» и подтвердил представитель Technored. Компании не раскрывают планов по инвестициям в проект.
«Группа Астра» будет разрабатывать ПО, которое позволит объединять различных роботов в единую систему так называемых «умных предприятий». Сам софт компания создаст на базе операционной системы (ОС) Astra Linux Embedded. Это обеспечит скорость и безопасность автоматизированных решений, отметил представитель «Группы Астра». Помимо того, вся IT-инфраструктура Technored мигрирует на инфраструктурное ПО «Группы Астра» ОС Astra Linux с полным набором пользовательских офисных приложений, добавил он.