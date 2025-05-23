«Глонасс» проверит гражданские беспилотники на киберуязвимости

«Глонасс» проверит гражданские беспилотники на киберуязвимостиСейчас основные трудности связаны с перехватом радиосигнала дронов и подменой их координат
АО «Глонасс» планирует расширить эксперимент по определению киберуязвимостей автомобилей на гражданские авиационные беспилотники, рассказал «Ведомостям» генеральный директор компании Алексей Райкевич. Среди российских производителей, которые будут приглашены к участию в тестировании, он назвал «Транспорт будущего».
«В рамках эксперимента мы хотим протестировать на кибербезопасность не только автомобильные беспилотники, но и авиационные, – говорит топ-менеджер. – Мы планируем, что беспилотные грузовики, курсирующие на М11 «Нева», ЦКАД, станут участниками нашего эксперимента с Минпромторгом России».
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