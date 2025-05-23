«Глонасс» проверит гражданские беспилотники на киберуязвимости

«В рамках эксперимента мы хотим протестировать на кибербезопасность не только автомобильные беспилотники, но и авиационные, – говорит топ-менеджер. – Мы планируем, что беспилотные грузовики, курсирующие на М11 «Нева», ЦКАД, станут участниками нашего эксперимента с Минпромторгом России».