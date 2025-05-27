Удаленные деревни получат высокоскоростной интернет за счет телекомоператоров

Удаленные деревни получат высокоскоростной интернет за счет телекомоператоровПравительство разрешило тратить эти средства на прокладку волоконно-оптических сетей
Средства из резерва универсального обслуживания (РУО), который формируется в федеральном бюджете за счет отчислений части выручки операторов связи, можно будет использовать для создания волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до отдельных населенных пунктов. Это следует из постановления правительства, опубликованного на официальном сайте кабмина 23 мая 2025 г.
РУО начал формироваться еще в 2005 г. До 2025 г. ежеквартальная плата телекомоператоров в РУО составляла 1,2% от выручки, а с текущего года увеличилась до 2%. Каждый год в фонд собиралось порядка 15 млрд руб.
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