«Яндекс» сохранил темпы роста выручки во II квартале 2025 года

«Яндекс» сохранил темпы роста выручки во II квартале 2025 годаСегмент электронной коммерции ИТ-компании остается низкомаржинальным
За II квартал 2025 г. МКПАО «Яндекс» увеличило выручку по МСФО на 33% по сравнению с тем же периодом 2024 г. до 332,5 млрд руб. В I квартале 2025 г. выручка составила 306,5 млрд руб., рост составил 8,48%. Компании удалось выйти в плюс: во II квартале чистая прибыль составила 16,2 млрд руб., в то время как за I квартал «Яндекс» отчитался об убытке в 10,8 млрд руб.
Выручка за первое полугодие 2025 г. составила 639 млрд руб., прибыль – 5,4 млрд руб. В январе – июне 2024 г. «Яндекс» показывал 477,6 млрд руб. выручки и убыток в 11,7 млрд руб.
Ранее представитель «Яндекса» уточнял «Ведомостям», что точнее финансовое состояние компании отражает скорректированная чистая прибыль, поскольку она не учитывает единоразовые платежи. Скорректированная чистая прибыль во II квартале 2025 г. выросла в годовом выражении на 34% до 30,4 млрд руб. За первую половину 2025 г. она составила 43,2 млрд руб., это на 2% ниже, чем за тот же период 2024 г.
Скорректированная чистая прибыль, указано в финансовой отчетности, рассчитывается как чистая прибыль до учета расходов по вознаграждениям на основе акций и прочих связанных расходов, единовременных расходов, связанных с реструктуризацией, эффекта от изменения валютных курсов.
Рост выручки в I квартале «Яндекс» связывал с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Во II квартале выход в прибыль и рост выручки компания связывает в первую очередь с развитием финтеха как сегмента экономики в целом, снижением расходов по программе мотивации, прибыльностью рынка b2b, сообщил представитель компании на онлайн-звонке для инвесторов.
Он также подчеркнул, что во II квартале для компании «сложилось много звезд», в результате чего удалось достигнуть существенного улучшения по общекорпоративным расходам, что оказало существенный вклад в положительную динамику выручки. Представитель «Яндекса» также заявил, что сейчас компания ориентируется на три основных направления в бизнесе: данные, информационная безопасность и ИИ для бизнеса.
Скорректированный показатель EBITDA компании во II квартале составил 66 млрд руб., или 19,9% от выручки, показав рост на 3,9 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению со II кварталом 2024 г. показатель EBITDA увеличился на 39%. За первую половину 2025 г. скорректированный показатель EBITDA составил 114,9 млрд руб., что на 35% выше в годовом соотношении.
Операционная прибыль в апреле – июне 2025 г. по отношению к I кварталу 2025 г. увеличилась с 19,5 млрд руб. до 41,1 млрд руб. Во II квартале 2024 г. «Яндекс» показывал операционный убыток в 15,3 млрд руб.
Наибольшая часть выручки компании пришлась на доходы от рекламы (учитывается в категории «поиск и портал») – 115,3 млрд руб., что продолжает тенденцию I квартала, когда выручка за сегмент составила 113,7 млрд руб. На втором месте – выручка электронной коммерции, ее рост в соотношении год к году составил 46% и достиг 102,8 млрд руб. во II квартале. На третьем месте – райдтех. Рост выручки сегмента год к году составил 23% в II квартале, показатель достиг 67,6 млрд руб.
«Яндекс» прогнозирует рост выручки более 30% в 2025 г. по сравнению с 2024 г., тогда выручка достигла 1,09 трлн руб., увеличившись на 37% по сравнению с 2023 г. Скорректированный показатель EBITDA в этом году прогнозируется на уровне не менее 250 млрд руб. по сравнению с 188,8 млрд руб. в 2024 г.
Райдтех «Яндекса», уточняет аналитик «Финама» Леонид Делицын, вступил в «зрелую стадию», электронная коммерция растет очень быстро. Уже сейчас они составляют довольно большую часть выручки, и можно ожидать, что в скором времени электронная коммерция вовсе обгонит «поиск и портал», считает он. В то же время, подчеркивает Делицын, это неприбыльные и низкомаржинальные категории «Яндекса» – рентабельность по EBITDA райдтеха за II квартал составила всего 6,3%, а электронной коммерции – минус 4,1%.
В электронной коммерции «Яндексу» приходится конкурировать с другими «гигантами» рынка – Ozon и Wildberries, отмечает аналитик. Делицын полагает, что низкая маржинальность рынка отражает общую тенденцию маркетплейсов.
Представитель «Яндекса» уточнил, что в сегменте электронной коммерции компания старается акцентировать долгосрочную эффективность, делая упор на поддержание устойчивого роста, за счет чего в компании планируют выйти на положительный показатель по EBITDA.
Если судить по всем категориям в целом, продолжает Делицын, то чистая нескорректированная прибыль «Яндекса» за II квартал «удивляет»: она составила 16,2 млрд руб., что эквивалентно IV кварталу 2024 г., который как правило, считается самым успешным периодом для бизнеса. Тем самым, уточняет эксперт, можно говорить о том, что «Яндекс» стабильно набирает обороты на рынке.
«Яндекс» показал сильные результаты, соглашается гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: «На фоне высокой базы выручка компании продолжает расти темпами выше 30%». С 2021 г. выручка «Яндекса» выросла в три раза, а маржинальность по EBITDA – c 9 до 19%, подчеркнул он. Во II квартале чистая прибыль компании выросла на 34%, что подтверждает эффективность экосистемной бизнес-модели и эффекты от диверсификации.
Компания подтвердила план по росту выручки на 2025 г. выше 30%, обращает внимание Бурмистров. Он добавил, что «Яндекс» и в целом ИТ-отрасль являются бенефициарами снижения ключевой ставки ЦБ, поэтому восстановительный рост экономики обеспечит сильную динамику и в 2026 г. Результаты «Яндекса» подчеркивают его устойчивость даже в не самых благоприятных внешних условиях, соглашается соавтор Telegram-канала «Блог рынков капитала» Сергей Либин. С учетом динамики основных показателей за полугодие 2025 г. сам прогноз роста в 30% к концу 2025 г. выглядит консервативным, полагает он.
Ключевой вызов для «Яндекса» – обеспечить продолжение повышения маржинальности на фоне роста бизнес-направлений и успешно монетизировать технологии искусственного интеллекта, резюмирует Бурмистров.