«Яндекс» сохранил темпы роста выручки во II квартале 2025 года

Райдтех «Яндекса», уточняет аналитик «Финама» Леонид Делицын, вступил в «зрелую стадию», электронная коммерция растет очень быстро. Уже сейчас они составляют довольно большую часть выручки, и можно ожидать, что в скором времени электронная коммерция вовсе обгонит «поиск и портал», считает он. В то же время, подчеркивает Делицын, это неприбыльные и низкомаржинальные категории «Яндекса» – рентабельность по EBITDA райдтеха за II квартал составила всего 6,3%, а электронной коммерции – минус 4,1%.