Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

«Яндекс» сохранил темпы роста выручки во II квартале 2025 года

Сегмент электронной коммерции ИТ-компании остается низкомаржинальным
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

За II квартал 2025 г. МКПАО «Яндекс» увеличило выручку по МСФО на 33% по сравнению с тем же периодом 2024 г. до 332,5 млрд руб. В I квартале 2025 г. выручка составила 306,5 млрд руб., рост составил 8,48%. Компании удалось выйти в плюс: во II квартале чистая прибыль составила 16,2 млрд руб., в то время как за I квартал «Яндекс» отчитался об убытке в 10,8 млрд руб.

Выручка за первое полугодие 2025 г. составила 639 млрд руб., прибыль – 5,4 млрд руб. В январе – июне 2024 г. «Яндекс» показывал 477,6 млрд руб. выручки и убыток в 11,7 млрд руб.

«Яндекс» показал убыток, несмотря на рост выручки

Технологии / ИТ-бизнес

Ранее представитель «Яндекса» уточнял «Ведомостям», что точнее финансовое состояние компании отражает скорректированная чистая прибыль, поскольку она не учитывает единоразовые платежи. Скорректированная чистая прибыль во II квартале 2025 г. выросла в годовом выражении на 34% до 30,4 млрд руб. За первую половину 2025 г. она составила 43,2 млрд руб., это на 2% ниже, чем за тот же период 2024 г.

Скорректированная чистая прибыль, указано в финансовой отчетности, рассчитывается как чистая прибыль до учета расходов по вознаграждениям на основе акций и прочих связанных расходов, единовременных расходов, связанных с реструктуризацией, эффекта от изменения валютных курсов.

Рост выручки в I квартале «Яндекс» связывал с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Во II квартале выход в прибыль и рост выручки компания связывает в первую очередь с развитием финтеха как сегмента экономики в целом, снижением расходов по программе мотивации, прибыльностью рынка b2b, сообщил представитель компании на онлайн-звонке для инвесторов.

Он также подчеркнул, что во II квартале для компании «сложилось много звезд», в результате чего удалось достигнуть существенного улучшения по общекорпоративным расходам, что оказало существенный вклад в положительную динамику выручки. Представитель «Яндекса» также заявил, что сейчас компания ориентируется на три основных направления в бизнесе: данные, информационная безопасность и ИИ для бизнеса.

Скорректированный показатель EBITDA компании во II квартале составил 66 млрд руб., или 19,9% от выручки, показав рост на 3,9 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению со II кварталом 2024 г. показатель EBITDA увеличился на 39%. За первую половину 2025 г. скорректированный показатель EBITDA составил 114,9 млрд руб., что на 35% выше в годовом соотношении.

Операционная прибыль в апреле – июне 2025 г. по отношению к I кварталу 2025 г. увеличилась с 19,5 млрд руб. до 41,1 млрд руб. Во II квартале 2024 г. «Яндекс» показывал операционный убыток в 15,3 млрд руб.

Искусственный интеллект помог «Яндексу» за 2024 год выручить триллион

Технологии / ИТ-бизнес

Наибольшая часть выручки компании пришлась на доходы от рекламы (учитывается в категории «поиск и портал») – 115,3 млрд руб., что продолжает тенденцию I квартала, когда выручка за сегмент составила 113,7 млрд руб. На втором месте – выручка электронной коммерции, ее рост в соотношении год к году составил 46% и достиг 102,8 млрд руб. во II квартале. На третьем месте – райдтех. Рост выручки сегмента год к году составил 23% в II квартале, показатель достиг 67,6 млрд руб.

«Яндекс» прогнозирует рост выручки более 30% в 2025 г. по сравнению с 2024 г., тогда выручка достигла 1,09 трлн руб., увеличившись на 37% по сравнению с 2023 г. Скорректированный показатель EBITDA в этом году прогнозируется на уровне не менее 250 млрд руб. по сравнению с 188,8 млрд руб. в 2024 г.

Райдтех «Яндекса», уточняет аналитик «Финама» Леонид Делицын, вступил в «зрелую стадию», электронная коммерция растет очень быстро. Уже сейчас они составляют довольно большую часть выручки, и можно ожидать, что в скором времени электронная коммерция вовсе обгонит «поиск и портал», считает он. В то же время, подчеркивает Делицын, это неприбыльные и низкомаржинальные категории «Яндекса» – рентабельность по EBITDA райдтеха за II квартал составила всего 6,3%, а электронной коммерции – минус 4,1%.

В электронной коммерции «Яндексу» приходится конкурировать с другими «гигантами» рынка – Ozon и Wildberries, отмечает аналитик. Делицын полагает, что низкая маржинальность рынка отражает общую тенденцию маркетплейсов.

Представитель «Яндекса» уточнил, что в сегменте электронной коммерции компания старается акцентировать долгосрочную эффективность, делая упор на поддержание устойчивого роста, за счет чего в компании планируют выйти на положительный показатель по EBITDA.

Если судить по всем категориям в целом, продолжает Делицын, то чистая нескорректированная прибыль «Яндекса» за II квартал «удивляет»: она составила 16,2 млрд руб., что эквивалентно IV кварталу 2024 г., который как правило, считается самым успешным периодом для бизнеса. Тем самым, уточняет эксперт, можно говорить о том, что «Яндекс» стабильно набирает обороты на рынке.

Товары 18+ начнут продавать на маркетплейсах по биометрии

Бизнес / Торговля и услуги

«Яндекс» показал сильные результаты, соглашается гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: «На фоне высокой базы выручка компании продолжает расти темпами выше 30%». С 2021 г. выручка «Яндекса» выросла в три раза, а маржинальность по EBITDA – c 9 до 19%, подчеркнул он. Во II квартале чистая прибыль компании выросла на 34%, что подтверждает эффективность экосистемной бизнес-модели и эффекты от диверсификации.

Компания подтвердила план по росту выручки на 2025 г. выше 30%, обращает внимание Бурмистров. Он добавил, что «Яндекс» и в целом ИТ-отрасль являются бенефициарами снижения ключевой ставки ЦБ, поэтому восстановительный рост экономики обеспечит сильную динамику и в 2026 г. Результаты «Яндекса» подчеркивают его устойчивость даже в не самых благоприятных внешних условиях, соглашается соавтор Telegram-канала «Блог рынков капитала» Сергей Либин. С учетом динамики основных показателей за полугодие 2025 г. сам прогноз роста в 30% к концу 2025 г. выглядит консервативным, полагает он.

Ключевой вызов для «Яндекса» – обеспечить продолжение повышения маржинальности на фоне роста бизнес-направлений и успешно монетизировать технологии искусственного интеллекта, резюмирует Бурмистров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных