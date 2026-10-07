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Главная / Технологии /

Крупный бизнес может удвоить траты на нейросети

Причем цена единицы генерации постепенно снижается
Илья Склюев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В 2026 г. расходы крупного российского бизнеса на использование нейросетей могут достичь 237 млрд руб. Такие расчеты содержатся в исследовании Orion soft, с которым ознакомились «Ведомости».

Потребление токенов (минимальная единица текста, которую обрабатывает языковая модель. – «Ведомости») в этом году может вырасти еще больше – почти в 2,5 раза до 912,5 трлн. На 2027 г. компания прогнозирует дальнейший рост расходов – на 50% до 357 млрд руб., при той же динамике потребления – 50% до 1,37 квадриллиона токенов.

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