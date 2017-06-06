«Мы работаем в отрасли, где происходят радикальные изменения»

Гендиректор Publicis Groupe Артур Садун Philippe Wojazer / REUTERS

Как-то Артур Садун спешил в аэропорт на такси. Полиция остановила водителя за превышение скорости и тут же отобрала права. Но стоило офицеру отойти, Садун отправил таксиста на пассажирское сиденье, сел за руль и был в аэропорту вовремя. «В этом весь Артур, человек решений», – заключает свой рассказ журналу Challenges гендиректор Publicis Conseil Валери Энафф.

Сорокашестилетнему Садуну придется и торопиться, и принимать решения. С 1 июня он стал гендиректором Publicis Groupe – третьего в мире по выручке рекламного агентства. За 91 год истории компании у нее всего лишь третий гендиректор. Первым с 1926 г. был основатель Марсель Блестейн-Бланше. В 1987 г. он уступил пост ветерану бизнеса Морису Леви. Выручка Publicis Conseil в тот год составила аналог 220 млн евро, а в прошлом была 9,7 млрд евро, подсчитала FT. По всему миру на агентство работает 80 000 человек.

С ощущением срочности

«За последние 30 лет Морис увеличил стоимость компании в 100 раз. Представьте: если бы мы смогли сделать в грядущие годы хоть половину того, что он, мы стали бы больше, чем Apple и Google. Так что нам надо пройти большой путь, и планка поставлена очень высоко», – говорит Садун в видеообращении на сайте компании. Но он назначен гендиректором в непростые времена, когда компания и по темпам роста, и по динамике стоимости акций проигрывает конкурентам, продолжает FT. «Клиенты до сих пор в режиме ожидания и обеспокоены геополитическим положением», – объяснял Леви трудности, с которыми столкнулось агентство. Их встревожили Brexit, непредсказуемая политика Трампа, выборы во Франции (окончившиеся вроде благополучно) и предстоящие выборы в Германии.

В 2016 г. Publicis объявила о чистом убытке в 527 млн евро. Отчасти это объясняется потерей на американском рынке контрактов с крупными клиентами, в том числе Procter & Gamble и Coca-Cola, и обесцениванием активов на 1,4 млрд евро из-за слияния двух принадлежащих Publicis агентств – SapientNitro и Razorfish – в единое цифровое агентство SapientRazorfish с 12-тысячным персоналом.