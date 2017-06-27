«BlaBlaCar не приводит к появлению профессиональных шоферов»

За счет фандрайзинга Фредерик Мазелла и партнеры превратили сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar в компанию, которую Financial Times оценивает в $1 млрд. А их собственные затраты – 70 000 евро, взятые в кредит

Фредерик Мазелла, основатель и гендиректор BlaBlaCar KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Когда в 2003 г. Фредерик Мазелла решил отправиться домой на Рождество, оказалось, что это непросто. Билеты на все поезда из Парижа в Вандею, его родной городок на западе Франции, были полностью распроданы, так что железная дорога отпадала (в интервью «Ведомостям» Мазелла рассказывал, что была возможность уехать в 5 утра за 115 евро, но сумму он счел непомерной. – «Ведомости»), а собственной машины у него не было. Не желая пропустить празднование в кругу семьи, 27-летний программист уговорил сестру отвезти его. Во время 500-километрового путешествия мимо них пронеслись сотни машин – по большей части с одинокими водителями.

Узнай он раньше про все эти пустые автомобили, договорился бы, чтобы его подбросили. Мазелла заинтересовался: а есть ли онлайн база данных, в которой водители и попутчики могут найти друг друга? «Я не спал 72 часа, настолько я был увлечен, – вспоминает он. – Это же так просто!»

Результатом его озарения стал один из самых успешных высокотехнологичных стартапов, появившихся на свет во Франции, – BlaBlaCar. Благодаря вездесущим смартфонам и поколению, которое ценит гибкость и любит пользоваться благами цивилизации, не владея ими, стартап превратился в крупнейшее сообщество по коллективным дальним поездкам и сделал Мазеллу, которому сейчас 41 год, международным послом французских технологий.

Пятничным утром в офисе BlaBlaCar во 2-м арондисмане Парижа мы сидим за деревянным столом – из тех, что обычно используются для застолий на свежем воздухе. На BlaBlaBreakfast (т. е. БлаБла-завтраке. – «Ведомости»), на котором команда собирается перед выходными, предлагают багеты, нутеллу и сок. На стене – постер с девизом компании: Share more, Learn more («Больше делись, больше учись»).

«Мои родители часто говорили, что я упрям, но хочется им ответить, что я настойчив, – указывает Мазелла на тонкую разницу. – Упрямство – это когда вы не меняете решений насчет цели или способа ее достижения. Для меня настойчивость – это когда есть цель, но если реальность меняется, вы меняете решение».

Он учился на пианиста (и до сих пор плачет, слушая шедевры Шопена), затем окончил магистратуру с дипломом по физике в Высшей нормальной школе в Париже, одном из самых трудных для поступления французских вузов. Во время пузыря доткомов переехал в Стэнфордский университет в США, чтобы получить степень магистра в области компьютерных наук. Траты на образование частично покрывал, работая на полставки в НАСА.

Через два года у него родилась идея стартапа BlaBlaCar, который Мазелла учредил вместе с Францисом Наппезом и Николасом Брассоном. В компании 450 сотрудников 35 национальностей в дюжине офисов, разбросанных от Варшавы до Сан-Паулу. Около двух третей персонала работает во Франции.