«Яндекс.Такси» заблокирует водителей, бравших деньги с пассажиров после взрыва

«Яндекс.Такси» разберется с таксистами, которые брали плату с пассажиров после взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга, несмотря на готовность сервиса компенсировать затраты, сообщила сегодня ТАСС представитель пресс-службы «Яндекса» Екатерина Лебедева.

«Всем водителям, которые возили пассажиров бесплатно, мы компенсируем расходы. К сожалению, отдельные случаи, когда водители пытались воспользоваться ситуацией и взять с пассажиров деньги несмотря на наши просьбы и готовность субсидировать бесплатные поездки, все-таки встречались. Всем пользователям, которые прислали нам информацию о таких поездках, мы оперативно возвращали деньги», - сказала Лебедева.

«С водителями, которые вели себя подобным образом, мы будем разбираться отдельно, в том числе блокировать доступ к заказам пользователей в приложении "Яндекс.Такси", - заявила она, уточнив, что поездки по Петербургу вчера примерно с 17:00 мск были бесплатными, - в любую точку города и из любой точки, а не только из района тех станций метро, где произошла трагедия».

Ранее сообщалось, что комитет по транспорту администрации Санкт-Петербурга проверит информацию о таксистах, резко повысивших цены на проезд после закрытия метро, в котором произошел теракт.