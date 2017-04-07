Еврокомиссия одобрила сделку 21st Century Fox и Sky на $14,3 млрд

Европейская комиссия (ЕК) в пятницу одобрила поглощение британской вещательной компании Sky Plc. американской медиагруппой Twenty-First Century Fox, принадлежащей магнату Руперту Мердоку, без дополнительных условий.

«Комиссия пришла к заключению, что сделка не приведет к нарушению конкуренции в Европе», - говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с декабрьским соглашением 21st Century Fox заплатит 11,7 млрд фунтов стерлингов (около $14,3 млрд) за 61% акций Sky, которые ей пока не принадлежат. Таким образом, британская компания целиком оценена в 18,5 млрд фунтов.

Как отмечает ЕК, Sky является ведущим оператором платного телевидения в Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии и Италии, тогда как 21st Century Fox владеет одной из шести крупнейших голливудских киностудий (20th Century Fox) и телеканалами, включая пакеты Fox и National Geographic.

Сделка ранее в этом месяце вызвала бурные дискуссии в Великобритании: холдинг Мердока уже контролирует целый ряд британских изданий, включая газеты The Sun и The Times, и покупка Sky может заметно упрочить его влияние в стране.