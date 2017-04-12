IT-компании раскритиковали идею монополии государства на выдачу электронных подписей

Предложение Минкомсвязи закрепить за государством право выдачи квалифицированных электронных подписей вызвало критику IT-компаний, пишет «Коммерсантъ». Поправки к закону «Об электронной подписи» приведут к бюджетным расходам и создадут риски в системе госзакупок. Об этом говорится в письме Ассоциации разработчиков и операторов электронных услуг за подписью ее президента Юрия Малинина на имя министра связи Николая Никифорова.

К настоящему моменту для выдачи квалифицированной электронной подписи, которая может заменить простую, Минкомсвязи аккредитовало более 400 удостоверяющих центров, что позволяет системе работать бесперебойно. Из поправок, разработанных министерством, следует, что частные компании должны лишиться права на выдачу подписи.

Тема обсуждалась на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Из протокола встречи следует, что он поручил создать «государственную систему, состоящую не более чем из пяти УЦ».

В аккредитованных центрах работает более 15 000 человек, которым грозит потеря рабочих мест, а бюджету – сокращение налоговых отчислений на 2 млрд руб. в год, говорится в письме.

Стоимость электронной подписи у частников стоит 1400 руб., отмечается в обращении. Себестоимость государственного ключа – более 5000 руб. Модернизация обойдется в 5 млрд руб. единовременно и около 20 млрд руб. ежегодных затрат на ее поддержание.

Против идеи Минкомсвязи совместно высказались компании «СКБ контур», «Тензор», «Калуга астрал» и «Инфотекс интернет траст».