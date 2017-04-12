МТС может направить 31,2 млрд рублей на дивиденды за 2016 год

Совет директоров МТС рекомендовал акционерам на годовом общем собрании одобрить выплату дивидендов по итогам 2016 г. из расчета 15,6 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, МТС может направить на дивиденды за прошлый год около 31,17 млрд руб., следует из сообщения оператора.

МТС также выплатила дивиденды по итогам первого полугодия 2016 г., объем выплат составил 24 млрд руб. С учетом итоговых дивидендов общий объем выплат за 2016 г. может составить до 55,17 млрд руб.