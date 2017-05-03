Mail.ru покупает у Rambler & Co сайт Am.ru за $10 млн

Mail.Ru Group покупает у Rambler & Сo один из крупнейших сайтов в России по покупке-продаже автомобилей Am.ru, говорится в сообщении Mail.ru.

Сумма сделки составит $10 млн. Ожидается, что она будет закрыта в начале мая.

«Автомобильный classified – один из самых крупных онлайн-рынков, который стабильно растет во всем мире», - отмечает председатель совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин. По его словам, покупка Am.ru создаст благоприятные условия для того, чтобы занять большую долю этого рынка. «Am.ru обладает существенной синергией с «Юлой», и мы планируем полностью интегрировать проекты», — добавил он.

Исполнительный директор Rambler & Сo Рафаэль Абрамян считает, что продажа Am.ru — это отличный пример реализации инвестиционной стратегии Rambler & Co. «Мы приобрели проект Am.ru полтора года назад, проинвестировали в построение новой команды, активно маркетировали проект на ресурсах Rambler & Co и внешних площадках, что позволило сделать актив максимально привлекательным для игроков индустрии в качестве платформы автомобильного classified», — отметил он.

Команда Am.ru, в том числе основатель проекта Олег Голубцов, присоединится к Mail.Ru Group.

Во вторник Mail.ru Group сообщила, что приобретает 90% ZakaZaka. В ноябре прошлого года группа уже стала миноритарием этого проекта в ходе сделки по покупке крупнейшего сервиса на рынке доставки еды Delivery Club за $100 млн, а марте 2017 г. довела долю в ZakaZaka до 9,91%. Теперь Mail.ru Group докупила остальное. Всего интернет-холдинг заплатил за сервис ZakaZaka $20 млн.