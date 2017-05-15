Котировки МГТС растут на 35% на новостях о дивидендах

Акции Московской ГТС утром в понедельник подорожали на 35% на новостях о размере дивидендов за 2016 г., которые рекомендовал совет директоров на заседании 12 мая, бумаги компании обновили исторический максимум.

На Московской бирже к 11.43 мск обыкновенные акции МГТС подскочили до 1206 руб. (+35,54%), префы – до 1180 руб. (+35,8%).

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров направить чистую прибыль МГТС в размере 22,1869 млрд руб. на выплату дивидендов, из них 3,615 млрд руб. – на привилегированные и 18,572 млрд руб. – на обыкновенные акции.

Таким образом, выплаты составят по 233 руб. на акции каждого вида.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «МГТС», – 13 июля 2017 г.