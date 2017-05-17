Bloomberg узнал о планах Apple запустить три обновленных модели ноутбуков

Apple планирует запустить три новых ноутбука, сообщает Bloomberg cо ссылкой на информированные источники. Об этих планах будет объявлено на ежегодной конференции для разработчиков в начале июня.

Новинки - MacBook Pro с более быстрым процессором Kaby Lake от Intel, новая версия MacBook с 12-дюймовым экраном и MacBook Air с 13-дюймовым экраном и новым процессором, говорят собеседники агентства.

В Apple и Intel от комментариев отказались.

На компьютеры Mac приходится 11% годовой выручки Apple ($216 млрд), на iPhone - почти две трети, но компьютеры являются ключевым продуктом для лояльных клиентов компании, напоминает Bloomberg. В Apple рассчитывают, что новинки составят конкуренцию ноутбуку Surface Laptop от Microsoft.