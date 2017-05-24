«Ростелеком» вложит 200 млн рублей в разработку платформы для биометрической идентификации личности

«Ростелеком» планирует инвестировать около 200 млн руб. в разработку национальной биометрической платформы для удаленной идентификации. Президент оператора Михаил Осеевский заявил, что работа над проектом уже ведется совместно с ЦБ и с крупнейшими российскими банками.

«Этот проект является стратегическим. На первом этапе разработка носит прикладной характер в рамках проекта, который реализуется руководством ЦБ России вместе со всеми крупнейшими российскими банками и имеет прикладную зону открытия и обслуживания банковских счетов для физических лиц», – сообщил Осеевский.

По его словам, в рамках этой работы «Ростелеком» выступает технологическим партнером и основным поставщиком этих услуг, но компания выстраивает систему в качестве глобальной платформы, которая в будущем будет доступна различным организациям и структурам.

Осеевский отметил, что технология предполагает возможности в использовании в системах обеспечения безопасности, на выборах, кроме того, технология будет использоваться в отраслях образовании, медицины, торговли.

«Мы не делаем [приложения, программы], мы не будем создавать их заново, существую разные технологии. Технические эксперты "Ростелекома", ЦБ и спецслужбы обсуждают, какие инструменты являются правильными», - отметил он.

Ожидается, что пилот будет запущен до конца 2018 г. В настоящее время компания ожидает принятия ключевых поправок в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые разрешат удаленную идентификацию физических лиц.