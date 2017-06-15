«Мегафон» полностью восстановил связь после сбоя

Оператор «Мегафон» сообщил о полном восстановлении связи после сбоя, который произошел 13 июня в Москве и нескольких других городах. Голосовая связь, sms и мобильный интернет работают в нормальном режиме, компания продолжает усиленный мониторинг ситуации, подчеркивается в сообщении компании.

Это не первый массовый сбой в сети «Мегафона». Предыдущий произошел 19 мая, он был вызван техническим сбоем на оборудовании компании. Пользователям не были доступны звонки, отправка sms-сообщений, доступ в интернет.

Позже генеральный директор оператора Сергей Солдатенков сообщил, что «Мегафон» предоставит компенсацию абонентам, которых затронул сбой в сети.