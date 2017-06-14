Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: «Мегафон» опять не дал поговорить
«Мегафон» пережил второй сбой связи за несколько недель
Рецидив грозит уходом его абонентов к конкурентам
- Кирилл Седов
- / Ведомости
В «Мегафоне» произошел уже второй сбой связи менее чем за месяц
С. Портер / Ведомости
Менее чем через месяц после самого значительного сбоя в истории «Мегафона» связь снова нарушилась. 13 июня абоненты оператора в Москве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах Поволжья на несколько часов лишились возможности говорить по телефону. Аналогичные проблемы были у абонентов «Скартела» (бренд Yota, принадлежит «Мегафону», работает на его сети), а также у пользователей брендированного тарифа «Мегафона» VK Mobile, бета-версия которого была запущена в начале июня.
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