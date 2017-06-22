Профильный комитет рекомендовал Думе принять закон о запрете анонимайзеров

Думский комитет по информационной политике рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете в России средств обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам. Это сообщает «Интерфакс». Законопроект был внесен в палату 8 июня депутатами от трех фракций. Он направлен на борьбу с использованием обходных путей для доступа к сайтам, которые признаны не соответствующими российскому законодательству.

Владельцам анонимных прокси-серверов (анонимайзеров) и виртуальных частных сетей (VPN) предлагается предоставлять доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о сайтах, доступ к которым следует блокировать. Поправки включают также внесение в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) положений о штрафах за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по предоставлению пользователям доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о заблокированных ресурсах.

Поисковые системы предлагается штрафовать на суммы до 700 000 руб. за выдачу ссылок на сайты с информацией о способах обходов блокировок.

Председатель комитета Думы по информационной политике Леонид Левин пригласил представителей анонимайзеров на расширенное заседание в парламент, чтобы они могли высказать свою позицию о законопроекте.

Законопроект раскритиковал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. «Фактически это притеснение и преследование собственных граждан, - сказал он радио "Коммерсантъ FM". - Депутатами предлагается фильтровать контент в отдельно взятой квартире - в границах вашей собственности, у вас дома, у вас на работе». По его мнению, это святое право граждан - пользоваться VPN. «С точки зрения урона бизнесу непосредственно - это просто классический подрыв национальной экономики, который приведет к тому, что огромное количество сервисов будут фактически генерировать огромное количество штрафов чуть ли не в автоматическом режиме, либо будет под угрозой сам факт существования таких привычных сервисов, которые работают поверх сети интернет», - предупредил интернет-омбудсмен.