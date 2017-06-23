Закон о быстрой блокировке «зеркал» пиратских сайтов прошел третье чтение

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении механизма быстрой блокировки «зеркал» пиратских сайтов. Это сообщает агентство «Москва». Законопроект разработало Минкомсвязи по поручению правительственного совета по развитию отечественной кинематографии от 17 февраля 2016 г. Новый закон нужен, чтобы пресекать нелегальное распространение аудиовизуальных произведений в интернете.

Принимать решение об ограничении доступа к «зеркалам» уже заблокированных сайтов будет Минкомсвязи, следует из законопроекта. «Зеркала» будут блокировать по жалобам правообладателей и сообщениям от федеральных органов исполнительной власти, в том числе Министерства культуры. Решение о блокировке будет выдаваться на русском и на английском языке, его получат владельцы «зеркал» и Роскомнадзор. Операторы связи должны будут в течение суток с момента получения ими от Роскомнадзора соответствующего требования ограничивать доступ к копии заблокированного сайта, сообщает ТАСС.

Законопроект также вводит понятие «копия заблокированного сайта» - сайт, сходный до степени смешения с ресурсом, доступ к которому заблокирован по решению суда за пиратство.

Законопроект также обяжет операторов поисковых систем прекратить выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов, доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения Мосгорсуда, а также выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц «зеркала».

Закон должен вступить в силу с 1 октября.