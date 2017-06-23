Tesla намерена создать свой музыкальный сервис

Производитель электромобилей компания Tesla ведет переговоры со всеми крупными звукозаписывающими компаниями для создания собственного музыкального сервиса, сообщило агентство Bloomberg. Пока не ясно, продолжит ли компания миллиардера Илона Маска сотрудничество со стриминговыми сервисами Spotify (вне США) и Slacker.

«Мы верим, что опыт автомобильной поездки для наших клиентов включает возможность слушать музыку с любого источника по собственному выбору. Наша цель - максимальное удовлетворение клиента», - говорится в заявлении Tesla. Никакой информации о переговорах с лейблами компания пока не дает.

В случае создания такого сервиса он будет включен в комплект поставки электромобилей Tesla с полной интеграцией в контрольную панель. В прошлом году Tesla продала 100 000 электромобилей, но собрала 400 000 предзаказов на перспективную Model 3.