«Юрий Долгорукий» успешно запустил ракету «Булава»

Минобороны России сегодня сообщило об успешном запуске МБР «Булава» с АПЛ «Юрий Долгорукий», для которой эта ракета является штатным вооружением. Предыдущий запуск 27 сентября 2016 г. с «Долгорукого» был залповым - первая ракета выполнила программу полета, вторая - самоликвидировалась.

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 «Борей» – «Юрий Долгорукий» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Булава» из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону «Кура» на Камчатке. Пуск выполнен из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки», - говорится в сообщении Минобороны.

По данным министерства, параметры траектории полета «Булавы» отработаны в штатном режиме, боевые блоки МБР «выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне».