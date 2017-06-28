Anex Tour и Mouzenidis Travel сообщили о хакерской атаке на свои сайты

Крупные российские туроператоры Anex Tour и Mouzenidis Travel сообщили о кибератаке на свои сайты которые переставли работать днем 27 июня, передает «Интерфакс».

Замруководителя Anex Tour по рекламе Яна Муромова рассказала, что сайт перестал работать после серии технических проблем. Из соображений безопасности компания отключила систему онлайн-бронирования. «Скорее всего, это хакерская атака», - считает Муромова.

Mouzenidis Travel также сообщила о кибератаке на свой сайт. В результате был заблокирован доступ к системе онлайн-бронирования и локальным компьютерам компании, а также выведена из строя система телефонии. «Сейчас ведется работа по налаживанию резервного функционирования. В полном объеме работа всех систем будет восстановлена к утру 28 июня.

Компании подчеркивают, что на их оперативной деятельности хакерские атаки никак не скажутся Туристов продолжат отправлять к месту отдыха.

27 июня компьютерный вирус Petya, который стал причиной сбоев в работе компаний многих стран мира. Впрочем, как пояснили «Ведомостям» представители разрабатывающих антивирусы компаний «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб», компании России и Украины атаковал новый вирус-шифровальщик, а не уже известные вредоносные программы WannaCry и Petya.

В Украине в результате атаки пострадали правительственные учреждения, объекты инфраструктуры и коммерческие компании. В России в числе жертв кибератаки оказались системы «Башнефти», «Роснефти» и Evraz, а также нескольких банков, в том числе Home Credit.