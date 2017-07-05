Башенная «дочка» «Мегафона» зарегистрирована как отдельная компания

«Мегафон» выделил башенную «дочку» в отдельную компанию. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы оператора, Федеральная налоговая служба (ФНС) 3 июля зарегистрировала АО «Первая башенная компания» (ПБК). Ранее представитель «Мегафона» объяснял, что внесение записи в ЕГРЮЛ - финальный этап юридического создания компании. После этого оператор завершит размещение акций, формирующих уставный капитал ПБК, и подаст на регистрацию в Банк России отчет об итогах их выпуска.

ПБК была учреждена «Мегафоном» в ноябре 2015 г. для оптимизации издержек на содержание и обслуживание вышек, а также повышения эффективности управления башенной инфраструктурой. Акционеры «Мегафона» одобрили выделение башенной «дочки» в отдельную структуру на внеочередном собрании в сентябре 2016 г. Гендиректором ПБК стал директор «Мегафона» по работе с операторами связи Александр Теремецкий. Операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова говорила, что компания планирует к лету 2017 г. завершить передачу своей башенной инфраструктуры ПБК, с 2018 г. ПБК начнет самостоятельную работу, в том числе строительство антенно-мачтовых сооружений, а с 2019 г. «Мегафон» будет готов рассматривать предложения о продаже башенной «дочки».

ПБК должна получить более 15 000 собственных сотовых вышек «Мегафона» и связанных с ними земельных участков, сигнальных огней, вспомогательного оборудования и иных инфраструктурных активов. В 2017 г. «Мегафон» планирует заключить с ней договоры аренды и использования сооружений и средств связи и иного имущества для оказания услуг связи третьим лицам.