Nokia и Xiaomi заключили патентное соглашение

Производитель оборудования для телекоммуникационных сетей Nokia и китайский производитель смартфонов Xiaomi заключили патентное соглашение. Как сообщает Reuters, компании заявили об этом 5 июля. Финансовую сторону соглашения они не раскрыли. Речь идет о взаимном использовании патентов в области мобильных сетевых стандартов. Nokia также согласилась предоставить китайскому партнеру оборудование для сетевой инфраструктуры.

У Nokia уже есть лицензионные соглашения с Apple и Samsung Electronics, но до сих пор у нее не было таких соглашений с китайскими производителями смартфонов, отмечает Reuters. Комментируя достигнутую договоренность, гендиректор финской компании Раджив Сури назвал Xiaomi «одним из ведущих мировых производителей смартфонов».

Роялти за использование патентов составляют значительную долю выручки Nokia. «Не думаю, что с финансовой точки зрения сделка существенна для Nokia, но это хорошее начало для будущих переговоров с другими китайскими производителями», - прокомментировал сделку аналитик OP Equities Ханну Раухала.