«Левада»: «Первый канал» является главным источником теленовостей для россиян

Большинство россиян (72%) предпочитают смотреть новости на «Первом канале», сообщает «Дождь» со ссылкой на опрос «Левада-центра». Среди молодежи (от 18 до 24 лет) новости на «Первом канале» смотрят 54%. Не смотрят новости по телевизору 26% опрошенных.

На втором месте по популярности телеканал «Россия 1», новости на нем смотрят 46%. На третьем — НТВ (40%).

Среди негосударственных каналов самым популярным источником новостей стал РБК (7%). Реже всего, чтобы узнать новости, россияне смотрят Russia Today и «Настоящее время» (проект «Радио Свобода»). Из новостных каналов самую высокую позицию заняла «Россия 24» (34%).

Респондентам задавался вопрос: смотрите ли вы новостные передачи на телеканалах, если да, то новости каких каналов вы смотрите, в том числе в интернете. Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответов.

Опрос проводился «Левада-центром» 31 марта - 3 апреля 2017 г. среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондентов в форме личного интервью.