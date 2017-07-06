«Левада-центр» сообщил о росте рейтинга «Единой России»

Опрос «Левада-центра» показал рост рейтинга «Единой России». Социологи спрашивали у россиян, как бы они проголосовали, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье. 16% ответили, что не пришли бы на выборы, 11% не знают, пришли бы или нет, еще 11% не определились, за какую партию голосовать.

Из тех, кто пришел бы на выборы, 63% отдали предпочтение «Единой России». В июне 2016 г. так ответили 55% опрошенных. 13% проголосовали бы за КПРФ, за год этот показатель сократился на 5 процентных пунктов. За ЛДПР отдали бы голос также 13% участников опроса против 14% годом ранее. «Справедливая Россия» набрала бы 3% голосов вместо 5% год назад. За «Гражданскую платформу», Партию пенсионеров, «Яблоко», «Парнас», «Родину» и «Патриотов России» в ближайшее воскресенье готовы проголосовать по 1% избирателей. За «Партию роста» — менее 1%.

Отдать голос за другие партии намерен 1% опрошенных. 2% ответили, что испортили или унесли бы бюллетень с собой. Год назад о таком намерении говорили 3% россиян.

Опрос проводился 23-26 июня по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.