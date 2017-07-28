Чистая прибыль «Яндекса» во II квартале выросла на 69%

«Яндекс» отчитался о финансовых результатах за II квартал 2017 г. Консолидированная выручка компании в апреле-июне выросла на 23% до 22,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,5 млрд руб., что на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рентабельность по чистой прибыли — 15,8%.

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) во II квартале составила в среднем 54,3%, в I квартале этого года — 54,7% (по данным аналитического сервиса «Яндекс.Радар»). Количество поисковых запросов увеличилось на 5%.

Число поездок «Яндекс.Такси» выросло на 425% по сравнению с аналогичным показателем за II квартал 2016 г.

«В этом квартале мы добились прекрасных результатов во всех направлениях работы. Я доволен высокими темпами роста и рентабельностью нашего основного бизнеса, — говорит гендиректор “Яндекса” в России Александр Шульгин. — Мы продолжим инвестировать в “Яндекс.Такси”, “Яндекс.Маркет” и сервисы объявлений, а также в новые проекты, которые обеспечат рост компании в будущем».