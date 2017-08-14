Запуск ракеты «Протон» могут сдвинуть из-за поздней отправки ракеты-носителя с завода

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом (КА) связи «Амазонас-5» (Amazonas-5) может быть перенесен из-за поздней отправки ракеты-носителя с завода, сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме.

«Ввиду поздней отправки ракеты-носителя следующий коммерческий запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и КА связи "Амазонас-5" может быть перенесен на полторы недели», - сказал он.

Ранее сообщалось, что запуск назначен на 9 сентября.