Уральским пользователям предложили искать экстремистов в интернете ради экономии бюджета

Уральская ассоциация операторов связи (УралАОС), объединяющая четырех региональных провайдеров, предложила жителям Екатеринбурга и других городов Свердловской области бескорыстно искать проявления экстремизма в интернете ради экономии бюджетных средств.

Свердловчан призывают мониторить форумы, блоги и страницы в социальных сетях на предмет экстремистских материалов и сообщать о них на электронную почту ассоциации. «Впоследствии сведения будут отправлены в компетентные органы для дачи соответствующей оценки и принятия мер реагирования», - говорится в сообщении.

«Сэкономленные средства (сообщалось, что исследование обойдется бюджету в 250 000 руб.) власти могли бы потратить на иные цели – например, благоустроить несколько дворовых площадок, подлатать крышу в каком-нибудь детском саду или собрать нескольких школьников из малообеспеченных семей к новому учебному году. Но никак не на фуршет по случаю юбилея городской думы, на который уже выделен один миллион рублей», – отметили в пресс-службе УралАОС.

Речь идет о нереализованном контракте мэрии Екатеринбурга на антиэкстремистский мониторинг форумов, блогов и страниц в соцсетях на предмет экстремистских материалов.