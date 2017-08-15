Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Мегафона» к ФАС

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО «Мегафон» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в связи с ее требованием отменить внутрисетевой роуминг, говорится на сайте арбитражных дел.

Ранее в «Мегафоне» заявляли, что исполнить предупреждение ФАС невозможно. «Позиция компании не изменилась. Мы уже давно предоставляем возможность выбора нашим абонентам различных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы абонентов. Сегодня компания направит исковое заявление в суд», - сообщала компания.

Ранее ФАС предписала операторам «большой четверки» изменить тарифы на услуги связи в поездках по стране, исключив необоснованную разницу цен, в течение 14 дней с момента получения предупреждения. С учетом даты получения предупреждений это 7 и 10 августа.

Позже ФАС сообщила, что в ближайшее время может возбудить дело в отношении операторов, которые не предоставили достаточно информации о выполнении предупреждений. При этом в заявлении ФАС отмечалось, что дело будет возбуждено только в отношении трех операторов, так как один из операторов связи направил в ФАС мотивированное ходатайство о продлении сроков исполнения предупреждения и выразил готовность исполнить его в новые сроки. В ведомстве не раскрывают названия этой компании.

Во вторник ФАС сообщила, что приняла решение продлить срок исполнения предупреждения для одного из операторов связи до 15 декабря 2017 г. - согласно мотивированному ходатайству, направленному в адрес ведомства в положенный срок.