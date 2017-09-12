Испания оштрафовала Facebook за сбор персональных данных пользователей

Испанское ведомство по защите личных данных оштрафовало на 1,2 млн евро американскую Facebook, владельца крупнейшей в мире соцсети.

По данным регулятора, компания собирала личные данные без «однозначного согласия» пользователей. Социальная сеть не оповещала пользователей о сборе данных, а также о том, как эти данные будут использоваться, сообщает AFP.

Facebook собирал данные об «идеологии, половой принадлежности, религиозных убеждениях, личных предпочтениях», а также о том, на какие сайты переходят пользователи. Сбор информации проводился без предварительного уведомления пользователей соцсети. Полученные данные Facebook применял для персонализации рекламы под потребителя, не получив на это законного разрешения.

Испанское ведомство допускает, что компания могла отслеживать личную переписку пользователей как в самой социальной сети, так и на интернет-страницах, на которые они перенаправлялись. Кроме того, сеть Facebook не удаляла собранные данные своевременно, то есть как только пользователь выходил из своего аккаунта.

По итогам II квартала 2017 г. месячная аудитория Facebook выросла на 17% в годовом выражении и достигла 2,01 млрд человек.