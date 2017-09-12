Google сообщила о проблемах с сервисами

Компания Google сообщила во вторник о проблемах с доступностью ряда сервисов, включая электронную почту Gmail.

«Мы расследуем сообщения о проблемах», — говорится в сообщении компании, поступившем в распоряжение «РИА Новости».

«Пользователи сообщают о медленной загрузке и ошибках связи», — уточнили в Google, пообещав предоставить позже дополнительную информацию.

Помимо Gmail частичные нарушения работы отмечены в сервисах Google Диск, Google Календарь, Google Документы и Google Таблицы, которые работают на базе аккаунта Gmail.