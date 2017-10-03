В Госдуму внесен законопроект, увеличивающий продолжительность рекламы на ТВ в регионах

Правительство внесло в Госдуму законопроект, увеличивающий продолжительность рекламы, подающейся с помощью бегущей строки на региональных телеканалах, сообщает сайт кабмина.

В соответствии с законом «О рекламе» общая продолжительность рекламы в телепрограмме, прерывания телепрограммы рекламой и совмещения рекламы с телепрограммой способом бегущей строки или другим способом ее наложения на кадр телепрограммы не может превышать 15% времени вещания в течение часа.

Поправками предлагается установить дополнительную продолжительность рекламы способом бегущей строки для телеканалов, распространяемых менее чем в половине субъектов России. Это позволит им получать дополнительные доходы за счет увеличения объема рекламы, говорится на сайте правительства.

Таким образом, общая продолжительность рекламы может быть увеличена до 20% времени вещания в течение часа, а в информационных и информационно-развлекательных передачах – до 35% времени вещания в течение часа.

Законопроект одобрен на заседании правительства 28 сентября 2017 г.