Telia продала 6,2% «Мегафона» с дисконтом в 8,5% к рынку

Цена размещения в рамках сделки по продаже части пакета Telia Company в ПАО «Мегафон» составила 585 руб. за акцию, сообщил шведский холдинг. Таким образом, дисконт к цене закрытия на Московской бирже в понедельник (639 руб.) составил 8,45%.

В ходе процедуры ускоренного букбилдинга Telia увеличила размер продаваемого пакета до 6,2% с 5,65% (с 35 млн до 38,5 млн акций). Исходя из цены размещения компания выручит 22,5 млрд руб., или около $390 млн по курсу на 3 октября.

Всего Telia в «Мегафоне» принадлежит блокпакет в 25,17% акций.

Организаторами сделки выступают BofA Merrill Lynch, Citi и Morgan Stanley. Ожидается, что расчеты по ней пройдут 5 октября.