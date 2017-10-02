Telia выставила на продажу 5,65% акций «Мегафона»

Telia Company намерена продать весь свой пакет в операторе несколькими траншами Максим Стулов / Ведомости

Шведский акционер «Мегафона» – Telia Company – намерена продать часть своей доли в российском операторе. Об этом говорится в сообщении Telia. Компания продает на рынке 35 млн акций (5,65% капитала) российского оператора. Всего Telia в «Мегафоне» принадлежит блокпакет в 25,17% акций. Если все предлагаемые акции будут проданы, прямой пакет акций Telia в российском оператора будет сокращен до 19,5%. Организаторами сделки выступают BofA Merrill Lynch, Citi и Morgan Stanley.

Цена депозитарных расписок «Мегафона» на Лондонской бирже сейчас составляет $11,22 за бумагу. Таким образом, пакет акций, продаваемый шведским оператором, может стоить около $392,7 млн.

Telia Company намерена продать весь свой пакет в операторе несколькими траншами, первый из них – около 8% – компания рассчитывает продать в течение шести месяцев, сообщал ТАСС со ссылкой на собственные источники. О том, что Telia намерена выйти из числа акционеров «Мегафона», со ссылкой на собственные источники сообщало также агентство Bloomberg. Потом такой же пакет будет продан в течение еще шести месяцев, добавил один из собеседников агентства. Полностью продать такой пакет будет сложно, поэтому решили в несколько этапов, рассказывает другой собеседник. По их словам, Telia пока не нашла покупателя на первый транш и, скорее всего, продаваться пакет будет в рынок.

По словам собеседника «Ведомостей» в одном из инвестбанков, рынок ожидал появления пакета «Мегафона» на сумму примерно $500 млн. Этот человек слышал, что продажа пакета в «Мегафоне» – часть глобальной стратегии Telia Company. Она намерена сосредоточиться на развитии в домашнем регионе. Об этом также было известно человеку, близкому к самому оператору. Сроки размещения предсказать трудно, говорят собеседники «Ведомостей».

По сведениям агентства, продажа институциональному инвестору могла состояться еще на прошлой неделе. Собеседник этого агентства не называл пакет, который должны были продать скандинавы, но также упомянул, что это будут бумаги примерно на $500 млн. Решение еще не принято, предупреждал он.

В сообщении Telia продажа части пакета в «Мегафоне» объясняется стратегией, предполагающей акцент на развитии бизнеса в балтийских странах и Северной Европе.

Акции «Мегафона» утратили былую привлекательность, отмечал ранее аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин: если раньше дивидендная доходность этих бумаг была несколько выше рынка, то после изменения дивидендной политики она будет составлять примерно 5–6%, что сопоставимо с показателями Veon и «Ростелекома». Однако, если компания исполнит все то, о чем заявляла на дне инвестора, через несколько лет их дивидендная доходность может вырасти, говорит Либин. Изменение дивидендной политики «Мегафона» вряд ли было причиной решения Telia Company, но могло стать его триггером, считает он.

Вероятно, шведская компания видит регулятивные риски, связанные с законом Яровой, и хочет выйти из актива в момент укрепления рубля, предполагает аналитик «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин. Возможно, сыграл свою роль и иск «Роснефти» к АФК «Система», приведший к аресту части акций другого российского оператора — МТС, добавляет Нигматуллин.

На продажу выставлен достаточно крупный пакет, что на какое-то время окажет давление на котировки бумаг российского оператора, говорит аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Ожидание продажи всего пакета Telia ограничат интерес инвесторов к этой бумаге. С другой стороны, акции в свободном обращении увеличатся, что в долгосрочной перспективе хорошо для инвесторов.

С точки зрения «Мегафона» выход единственного иностранного акционера с блокирующим пакетом дает большую гибкость при принятии корпоративных решений, добавляет он.

Представители «Мегафона» и Telia Company отказались от комментариев.